Güney Kore'de sular durulmuyor: Binlerce polis eski devlet başkanını tutuklamak için harekete geçti - Son Dakika
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Dünya

Güney Kore'de sular durulmuyor: Binlerce polis eski devlet başkanını tutuklamak için harekete geçti

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Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol için ikinci kez tutuklama girişimi yapıldı. Eski başkanın korumalarının yetkililerin konuta girişine izin vermediği, emniyet ekiplerinin Yeol'ün tutuklanması için 3 bin polis görevlendirdiği öğrenildi.

15.01.2025 01:22  Güncelleme: 02:14
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Güney Kore'de, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkililerinin devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'u tutuklama kararı nedeniyle ikinci kez başkanlık konutuna gittiği bildirildi. Öte yandan Güney Kore polisi de eski Başkan Yoon Suk Yeol'un tutuklanması için konutun önüne 3.000 çevik kuvvet gönderdi.

YEOL'UN KORUMALARI POLİSE İZİN VERMİYOR

Yonhap'ın haberine göre, CIO yetkilileri, Yoon'u tutuklama kararını uygulamak için ikinci kez harekete geçti. Başkanlık konutuna giden yetkililerin Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından engellendiği belirtilirken, iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) yaklaşık 30 milletvekilinin kararı protesto için konutun önünde toplandığı bildirildi.

Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay verdiği bildirilmişti.

Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol için tutuklama emri vermiş ancak resmi konuta giden polisler ile korumalar arasında arbede çıkması üzerine emrin infazı gerçekleştirilememişti.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Güney Kore\'de sular durulmuyor: Binlerce polis eski devlet başkanını tutuklamak için harekete geçti
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de sular durulmuyor: Binlerce polis eski devlet başkanını tutuklamak için harekete geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emir Kozcu:
    Yaw mk gönderin bizim çevik kuvveti korumalar dahil ters kelepçe yapıp alıp gelmezlerse bende bisey demiyorum:)) 9 4 Yanıtla
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