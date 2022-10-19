Olimpiyat elemelerinde başını açan İranlı sporcu ünlü cezaevine yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Olimpiyat elemelerinde başını açan İranlı sporcu ünlü cezaevine yerleştirildi

19.10.2022 10:23

Güney Kore'de kaya tırmanma yarışmasına başörtüsüz katılan İranlı Elnaz Rekabi, ülkedeki İran Büyükelçiliği'nde gözaltına alınarak apar topar İran'a götürüldü ve işkenceleriyle ünlü Evin Cezaevi'ne yerleştirildi.

İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı için gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümü ülkede büyük infial yarattı. Ülkede devam eden gösterilere bir destek de ülkenin milli sporcusu Elnaz Rekabi'den geldi. Kaya tırmanışçısı Elnaz Rekabi pazar günü Güney Kore'de düzenlenen Tırmanma Asya Şampiyonası'nda ülkesini temsil ederken bu protestolara katıldı.

YARIŞMAYA BAŞÖRTÜSÜZ KATILDI

Ülke yasalarına göre yabancı ülkelerde de başını kapatması zorunlu olan Elnaz Rekabi, yarışmaya başörtüsüz katıldı. Genç sporcu yarışmada 4'üncü oldu. Ancak ertesi gün ailesi, sporcuyla bağlantı kuramadı.

Olimpiyatlarda başını açan İranlı milli sporcu işkenceleriyle ünlü cezaevinde

YAPTIĞI PAYLAŞIM İŞE YARAMADI

Dün sabah ise Elnaz Rekabi'nin Instagram hesabından yarışmaya başörtüsüz katıldığı için özür dileyen bir mesaj paylaşıldı. Günün ilerleyen saatlerinde Elnaz Rekabi'nin akıbeti belli oldu. Antrenörü, genç kadını Güney Kore'deki İran Büyükelçiliği'ne götürmeye zorlanmıştı.

Olimpiyatlarda başını açan İranlı milli sporcu işkenceleriyle ünlü cezaevinde

İŞKENCELERİYLE ÜNLÜ CEZAEVİNDE

Burada da Elnaz Rekabi gözaltına alınmıştı. İran'a gönderilen sporcu, Tahran'da uçaktan iner inmez Evin Hapishanesi'ne götürüldü. İşkence iddialarıyla anılan Evin Hapishanesi'nde geçen hafta sonu yangın çıkmış, 8 kadın mahkum ölmüştü. Yetkililer yangının kadın mahkumlar arasındaki tartışma nedeniyle çıktığını açıklamıştı. Ancak yangından önce kadınların hükümetin başörtüsü politikasına karşı slogan attığı, hapishane duvarlarının dışından bile duyulmuştu.

Olimpiyatlarda başını açan İranlı milli sporcu işkenceleriyle ünlü cezaevinde

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Uluslararası kamuoyunda da geniş yankı bulan konuyla ilgili dün öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rekabi, Seul olimpiyatlarında başörtüsünü çıkarmadığını, tırmanışta kaydığını belirterek "Öncelikle neden olduğum tüm endişeler için özür dilerim. Tırmanışa başlamanın zamanlaması ve ani çağrı nedeniyle başörtüm istemeden sorunlu hale geldi" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm İsveç'in en genç bakanı İran asıllı Romina Pourmokhtari İsveç'in en genç bakanı İran asıllı Romina Pourmokhtari

İran, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Olimpiyat elemelerinde başını açan İranlı sporcu ünlü cezaevine yerleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:40 Türkiye'nin balistik füzesi Yunanistan'ı korkuttu: Derin endişe duyuyoruz
10:36 Survivor ile ünlenen Taner Tolga Tarlacı, bıçakla gasp etme suçundan cezaevine girdi
10:23 Olimpiyat elemelerinde başını açan İranlı sporcu ünlü cezaevine yerleştirildi
10:22 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun giydiği gömlek alay konusu oldu
10:05 PİAR Araştırma'nın son anketi şaşırttı! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
09:43 Dünya Şampiyonası'na damga vuran gerginlik! Sporcumuz yanıtı Türk bayrağıyla verdi
09:38 Bakanlık harekete geçti! Kamuda kağıt belge dönemi bitiyor
09:37 Açelya Akkoyun'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna net cevap: Sahne için gerekiyorsa soyunurum
09:08 Yıllardır müşterilerinin unuttuğu kıyafetleri saklıyor! Değerleri binlerce lirayı buluyor
09:00 Hamile kadının sözleri sosyal medyada olay oldu: Kocamın başkasıyla ilişkiye girmesine izin veriyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 10:43:13. #1.13#
SON DAKİKA: Olimpiyat elemelerinde başını açan İranlı sporcu ünlü cezaevine yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement