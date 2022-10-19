Olimpiyat elemelerinde başını açan İranlı sporcu ünlü cezaevine yerleştirildi

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İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı için gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümü ülkede büyük infial yarattı. Ülkede devam eden gösterilere bir destek de ülkenin milli sporcusu Elnaz Rekabi'den geldi. Kaya tırmanışçısı Elnaz Rekabi pazar günü Güney Kore'de düzenlenen Tırmanma Asya Şampiyonası'nda ülkesini temsil ederken bu protestolara katıldı.

YARIŞMAYA BAŞÖRTÜSÜZ KATILDI

Ülke yasalarına göre yabancı ülkelerde de başını kapatması zorunlu olan Elnaz Rekabi, yarışmaya başörtüsüz katıldı. Genç sporcu yarışmada 4'üncü oldu. Ancak ertesi gün ailesi, sporcuyla bağlantı kuramadı.

YAPTIĞI PAYLAŞIM İŞE YARAMADI

Dün sabah ise Elnaz Rekabi'nin Instagram hesabından yarışmaya başörtüsüz katıldığı için özür dileyen bir mesaj paylaşıldı. Günün ilerleyen saatlerinde Elnaz Rekabi'nin akıbeti belli oldu. Antrenörü, genç kadını Güney Kore'deki İran Büyükelçiliği'ne götürmeye zorlanmıştı.

İŞKENCELERİYLE ÜNLÜ CEZAEVİNDE

Burada da Elnaz Rekabi gözaltına alınmıştı. İran'a gönderilen sporcu, Tahran'da uçaktan iner inmez Evin Hapishanesi'ne götürüldü. İşkence iddialarıyla anılan Evin Hapishanesi'nde geçen hafta sonu yangın çıkmış, 8 kadın mahkum ölmüştü. Yetkililer yangının kadın mahkumlar arasındaki tartışma nedeniyle çıktığını açıklamıştı. Ancak yangından önce kadınların hükümetin başörtüsü politikasına karşı slogan attığı, hapishane duvarlarının dışından bile duyulmuştu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Uluslararası kamuoyunda da geniş yankı bulan konuyla ilgili dün öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Rekabi, Seul olimpiyatlarında başörtüsünü çıkarmadığını, tırmanışta kaydığını belirterek "Öncelikle neden olduğum tüm endişeler için özür dilerim. Tırmanışa başlamanın zamanlaması ve ani çağrı nedeniyle başörtüm istemeden sorunlu hale geldi" ifadelerine yer verdi.