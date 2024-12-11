Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu

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Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı'na önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, gözaltında intihar girişiminde bulundu. Bakanın bu eylemi, ülkede büyük bir şok etkisi yarattı.

11.12.2024 06:40
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Güney Kore'de 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanını Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un tutulduğu cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kim, sıkıyönetim soruşturması kapsamında mahkeme kararıyla sevk edildiği başkent Seul'ün doğusundaki cezaevinde intihara teşebbüs etti. Cezaevi müdürü Shin Yong-hae, parlamentoda düzenlenen oturumda, başarısız girişimin ardından Kim'in korumalı hücrede tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski Bakan Kim hakkında "ayaklanma başlatılmasına yardım ettiği" suçlamasıyla dün tutuklama emri çıkarılmıştı. Mahkeme, Kim'i, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak "ayaklanma" ve "yetkiyi kötüye kullanma" ile suçlayan savcılığın talebiyle tutuklama kararı vermişti.

Kim hakkında çıkarılan tutuklama emri, sıkıyönetim davasına ilişkin soruşturmada ilk mahkeme kararı olmuştu. Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini önerdiği iddia edilen ve sıkıyönetiminin kaldırılmasının ardından görevinden istifa eden Kim, 8 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "Hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

"Vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Yoon için yurt dışı seyahat yasağı getirildiği bildirilmişti.

Güney Kore\'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Sunay:
    Bizde yaptığı büyük hatanın farkına varıp utancından intihar etmeye kalkan bakan olur mu? Şaka gibi.. 8 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    Güney Kore ne bilsin sıkı yönetimi ,sıkıya gelemediler 2 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Bir gün haklı çıktığında iş işten geçmiş olacak diye düşünüyorum. 1 1 Yanıtla
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