Gürcistan\'da Protestolar Devam Ediyor: 113 Polis Yaralı, 224 Gözaltı

Dünya

GÜRCİSTAN İçişleri Bakanlığı, ülkede devam eden protestolarda, 113 polisin yaralandığını, 224 göstericinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya alma kararına karşı düzenlenen protestolar 4'üncü günde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1-2 Aralık tarihlerinde Parlamento yakınındaki Rustaveli Caddesi'nde yaşanan olayları kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Dün gece protestoya katılanların hukuka aykırı ve şiddet içeren eylemleri sonucu 21 polis yaralandı" ifadeleri kullandı.

Açıklamada, 113 polis yaralandığı ve 224 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.