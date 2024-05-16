Gürcistan\'da Yabancı Ajan Yasası Protestoları Sürüyor

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(ANKARA) - Gürcistan Parlementosunun tartışmalı "yabancı ajan" yasasını kabul etmesinin ardından, Tiflis sokaklarında protesto eylemleri devam ediyor.

Protestolara rağmen hafta ortasında parlementoda 30'a karşı 84 oyla kabul edilen yasaya göre; sivil toplum kuruluşları ve yüzde 20'den fazla yabancı fon alan bağımsız medya kuruluşları "yabancı güçlerin çıkarlarına hizmet eden ajanlar" olarak kabul edilecek.

Yerel medyaya göre protestocular, "Rus Yasası"' olarak adlandırdıkları tartışmalı yasanın, muhalefeti susturmak amacıyla kullanılacağını, sivillerin özgürlüğünü tehdit ettiğini düşünüyor. " Rusya'ya hayır, Avrupa'ya evet"' sloganlarının atan protestocular günlerdir, Gürcistan Parlementosunun önündeki Rustaveli Caddesi'ni kapatıyor.

Yeniden gündeme geldiği nisan ayının başından beri devam eden protestolara sebep olan yasanın Başkan Saloma Zurabişvili tarafından veto edileceği düşünülse de parlamentonun vetoyu geçersiz kılması mümkün.

AB'DEN KINAMA...

AB ve NATO tartışmalı yasanın kabulü üzerine çarşamba günü Gürcistan'a "yeniden düşünme" çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Şefi Joseph Borrel ve Genişlemeden sorumlu AB Konseyi üyesi, yasanın kabulünün Gürcistan'ın AB üyeliği sürecini negatif yönde etkileyeceğini söylerken, NATO ise yasanın kabulünü "yanlış yöne bir adım'" diye nitelendirdi.

Yasa adını Rusya'da 2012 yılında kabul edilen aynı adlı yasadan alıyor. Rusya'nın "yabancı ajan" yasasına göre, Rusya dışından destek alan sivil toplum kuruluşlarının yabancı ajan olarak bildirilmesini zorunlu kılıyor.