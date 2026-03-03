Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar: Muhafazakar partiler İngiltere'nin savaşa dahil olmasını istiyor - Son Dakika
Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar: Muhafazakar partiler İngiltere'nin savaşa dahil olmasını istiyor

Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar: Muhafazakar partiler İngiltere\'nin savaşa dahil olmasını istiyor
03.03.2026 16:58
Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar, ABD-İsrail ve İran savaşına İngiltere'nin dahil olup olmayacağı konusundaki son siyasi ve toplumsal tabloyu değerlendirdi. Acar, saldırıların ilk gününden itibaren İngiliz hükümeti ve kamuoyunda yoğun bir tartışma yaşandığını belirtti.

Haberler.com Londra Temsilcisi Bilal Acar, sunucu Melis Yaşar'a, İngiltere'nin ABD- İsrail ve İran gerilimine dahil olup olmayacağına dair Londra'daki son siyasi ve toplumsal tabloyu değerlendirdi. Acar, saldırıların ilk gününden itibaren İngiliz hükümeti ve kamuoyunda yoğun bir tartışma yaşandığını vurguladı.

"MUHAFAZAKAR PARTİLER İNGİLTERE'NİN SAVAŞA DAHİL OLMASINI İSTİYOR"

Bilal Acar, "İngiltere, saldırıların başladığı gün yüksek güvenlikli bir stratejik toplantı yaptı" sözleriyle Londra'da sürecin çok yakından takip edildiğini aktardı. İngiliz siyasetinde net bir ayrışma yaşandığını belirten Acar, "Muhafazakar partiler İngiltere'nin savaşa dahil olmasını isterken, liberal demokratlar ise İngiltere'nin savaşa katılmasını istemiyor" ifadelerini kullandı. Acar'a göre hükümet cephesinde henüz kesinleşmiş bir savaş kararı bulunmuyor ancak askeri ve diplomatik hazırlıklar dikkat çekiyor.

"UZUN VADEDE İNGİLTERE VE AMERİKA İLİŞKİLERİ ZARAR GÖRMEZ"

İngiltere'nin bölgedeki askeri varlığını koruma refleksiyle hareket ettiğini belirten Acar, "İngiltere, İran füzelerinin üslerine gelmesini engellemeye çalışıyor" dedi. Kamuoyunda ise belirsizliğin ciddi bir tartışma yarattığını söyleyen Acar, "İngiltere kamuoyunda, İngiltere'nin savaş konusunda nerede durduğu tartışılıyor" değerlendirmesinde bulundu. Buna rağmen Acar, "Uzun vadede İngiltere ve Amerika ilişkileri zarar görmez" diyerek transatlantik ittifakın korunacağını ifade etti.

"YAPILAN BİR ANKETE GÖRE HALKIN YÜZDE 96'SI SAVAŞA KATILMAK İSTEMİYOR"

Toplumun savaşa yaklaşımının siyasi tartışmalardan çok daha net olduğunu vurgulayan Bilal Acar, "Yapılan bir ankete göre İngiltere halkının yüzde 96'sı savaşa katılmak istemiyor" sözleriyle kamuoyundaki güçlü muhalefete dikkat çekti. Bu tabloya göre, İngiltere yönetiminin önümüzdeki süreçte atacağı adımlarda halk tepkisini de hesaba katmak zorunda kalacağı değerlendiriliyor.

Uluslararası İlişkiler, Bilal Acar, İngiltere, Politika, Siyaset, İsrail, Londra, Dünya, İran, Son Dakika

