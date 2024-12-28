Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; Bakan Fidan görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye'nin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğu belirtildi.
Bakan Fidan görüşmesinde PKK/ YPG terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirterek, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmaların desteklendiğini ifade etti.
Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini de belirtti.
Son Dakika › Dünya › Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)