Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü - Son Dakika
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Dünya

Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli tamamlanması konularını ele aldı. Fidan, görüşmede PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirtti.

28.12.2024 18:08  Güncelleme: 18:34
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; Bakan Fidan görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye'nin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğu belirtildi.

"PKK/YPG'NİN SURİYE'DE BARINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Fidan görüşmesinde PKK/ YPG terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirterek, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmaların desteklendiğini ifade etti.

GAZZE DE GÜNDEME GELDİ

Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini de belirtti.

Hakan Fidan, ABD\'li mevkidaşı ile Suriye\'yi görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Antony Blinken, Hakan Fidan, Güvenlik, Politika, Suriye, Terör, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Yalçın:
    boş haber yine 13 3 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    amerikaya çelik Feroş un qnnqssını verin Suriyeden hemen çekilir 6 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Suriye'ye olmazsa ölürler 4 1 Yanıtla
  • osman şahin:
    Kürt Hakan mevkidaşı ile ne görüşmüş acep 1 3 Yanıtla
    Hidir Akbaba:
    seni o doğuranın elinden öpeyim hatta her yerinden öpeyim 0 0
  • Sk 06:
    konuş konuş aylardır ne çözdüler her gün hakan fidan Suriye ema Katar ile Suudi Arabistan ile abd ile Libya ile htş ile ne oldu sonuç İsrail devlet kuruyor bunlar demleniyor milleti algı ile kandırma yöntemi boş konuşanlar 1 0 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Büyük şeytan abd ile neyi görüşeceksin? abd-nato üsslerini söküp atmak en faydalı seçenektir. kurtulmamız lazım bu terör destekçilerinden, bölge ancak böyle huzura kavuşur. 0 1 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    yıl 2028. Başkan Hakan fidan. sığırlara duyrulur 0 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TRUMP NE DERSE O AZ KALDI DUNYANIN TEK LIDERI TRUMP TIR.20 OCAKTA HERKESI HIZAYA GETIRECEK, KULAGINI CEKECEK, TEROR ORGUTLERI ILE İŞ OLMAZ, ULKE YONETILMEZ FETIH YAPILAMAZ, . FEROS TRUMP TIR. CELOS MELANI 0 0 Yanıtla
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