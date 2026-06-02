Hakan Fidan Singapur\'da Temaslarda Bulundu

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Bakan Hakan Fidan'ın, Başbakan Lawrence Wong ile görüştüğü bildirildi.

Bakan Fidan'ın, temasları kapsamında ayrıca Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise Fidan'ın, Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasiviswanathan Shanmugam ile görüştüğü belirtildi.