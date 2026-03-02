Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoları - Son Dakika
Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoları

Hamaney\'in daha önce görülmemiş fotoları
02.03.2026 13:14
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Hamaney, 37 yıldır İran'ın en üst karar mercii olan "Rehber" makamını elinde bulunduruyordu.

ABD Başkanı Trump, 28 Şubat'ta İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattıkları saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğünü açıkladı. İran devlet televizyonu da Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı. Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine, İran'da 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildi.

19 Nisan 1939'da İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde dünyaya gelen Hamaney'in babası Ayetullah Cevad Hamaney, Azerbaycan kökenli bir din adamıydı. Ailesi İran'daki Azerbaycan Türkü topluluğuna mensuptu.

Ayetullah Humeyni'nin en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Hamaney, devrim sonrası süreçte Savunma Bakanlığı ve iki dönem boyunca Cumhurbaşkanlığı gibi kritik görevlerde bulunarak yeni rejimin inşasında kilit bir figür oldu.

1989'dan bu yana İran'ın en üst karar mercii olan "Rehber" makamında iç ve dış politikada önemli izler bırakan Hamaney'in daha önce görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte o kareler:

Ali Hamaney kimdir?

