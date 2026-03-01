Hamaney'in doğum yerinde intikam yemini, kadınlar kefenleri ile yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamaney'in doğum yerinde intikam yemini, kadınlar kefenleri ile yürüdü

Haberin Videosunu İzleyin
Hamaney\'in doğum yerinde intikam yemini, kadınlar kefenleri ile yürüdü
01.03.2026 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hamaney\'in doğum yerinde intikam yemini, kadınlar kefenleri ile yürüdü
Haber Videosu

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak hava saldırısında hayatını kaybetmesi ülkede büyük bir şok etkisi yarattı. Hamaney'in ölümü sonrası halk sokaklara döküldü. En dikkat çekici görüntü ise Hamaney'in doğduğu Meşhed kentinden geldi. Kefenleriyle sokağa çıkan kadınlar ini liderlerinin kanının yerde kalmamasını ve mutlaka intikam alınmasını istedi.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak bir hava saldırısında hayatını kaybetmesi ülkede derin bir şok etkisi yarattı. Hamaney'in ölümü sonrası Başta Tahran olmak üzere pek çok kentte halk sokaklara döküldü.

36 YILDIR BAŞTAYDI

İran'ın İslam Cumhuriyeti'nin en üst düzey yetkilisi olan Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak bir hava saldırısında hayatını kaybetti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, 36 yıldır ülkeyi yöneten Hamaney'in suikast sonucu yaşamını yitirdiğini resmen doğruladı.

"DESTANSI ÖFKE" OPERASYONU İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Hamaney, ABD ve İsrail'in Tahran'daki liderlik merkezlerini hedef alan ve "Epic Fury" (Destansı Öfke) adı verilen hava saldırısı sonucunda öldü.

İran devlet televizyonu, 86 yaşındaki liderin "şehadete ulaştığını" duyururken, hükümet 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

MEŞHED'DE KEFENLİ KADINLAR SAHNEDE

Hamaney'in ölüm haberinin ardından, dini liderin doğum yeri olan Meşhed kentinde halk sokaklara döküldü. Şehrin sembolü İmam Rıza Türbesi'ne siyah bayraklar çekilirken, kefen giyen yüzlerce İranlı kadın protesto yürüyüşü düzenledi.

Hamaney'in doğum yerinde intikam yemini, kadınlar kefenleri ile yürüdü

Protestocular, "Hamaney'in intikamı alınmalı" sloganlarıyla İran yönetimine baskı yaparak, saldırıyı gerçekleştiren ABD ve İsrail'e karşı sert bir karşılık verilmesini talep etti. Kadınlar dini liderin kanının yerde kalmamasını isterken, intikam yemini etti.

Ayetullah Ali Hamaney, Asya Günes, Orta Doğu, Politika, Meşhed, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamaney'in doğum yerinde intikam yemini, kadınlar kefenleri ile yürüdü - Son Dakika

Netanyahu’dan ilk açıklama İran operasyonun adını duyurdu Netanyahu'dan ilk açıklama! İran operasyonun adını duyurdu
Nükleer mesajı mı İran’dan gelen son açıklama endişeleri artırdı Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama endişeleri artırdı
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek
Husilerden İran’a açık destek, ABD’ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak Husilerden İran'a açık destek, ABD'ye rest: Üsleri hedef almak meşru bir hak
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
İran’ın saldırılarından en ağır hasarı Bahreyn aldı İran'ın saldırılarından en ağır hasarı Bahreyn aldı
İran, Dubai’nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:36
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
20:15
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
19:53
Riyad’dan İran’a misilleme mesajı: Yetki verildi
Riyad'dan İran'a misilleme mesajı: Yetki verildi
19:48
ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti 7 ülkede can kayıpları var
ABD, İsrail ve İran arasında çatışmalarda bilanço netleşti! 7 ülkede can kayıpları var
19:48
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Ülke ve bölge istikrarı için her türlü çabaya açığız
19:22
Trump: İran’daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim
19:05
Canlı anlatım: Goller üst üste Antalya’da Fenerbahçe’ye büyük şok
Canlı anlatım: Goller üst üste! Antalya'da Fenerbahçe'ye büyük şok
18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 21:18:46. #7.11#
SON DAKİKA: Hamaney'in doğum yerinde intikam yemini, kadınlar kefenleri ile yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.