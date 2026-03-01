Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları - Son Dakika
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları

Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
01.03.2026 06:56
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
İran makamları, Hamaney'in Liderlik Konutu'ndaki çalışma ofisinde düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Yeni Veliyy-i Fakih'i (Rehber) seçmek üzere Meclis-i Hobregan'ın Tahran'da toplanacağı, seçim sürecinin bir ya da birkaç gün sürebileceği ve yeni lider ilan edilene kadar anayasal yetkilerin Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Yargı Erki Başkanı'ndan oluşan üçlü heyet tarafından kullanılacağı bildirildi.

İran makamları, İslam Devrimi'nin Yüksek Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutunda düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. "Hamaney şehit edildi" ifadeleriyle yapılan açıklamanın ardından gözler, İran'da yeni dini liderin nasıl belirleneceğine çevrildi.

"ÇALIŞMA YERİNDE ŞEHİT EDİLDİ" AÇIKLAMASI

İran makamları, Hamaney'in Liderlik Konutu'ndaki çalışma ofisinde bulunduğu sırada saldırıya uğradığını açıkladı. Açıklamada, saldırının Cumartesi sabahının erken saatlerinde gerçekleştiği ve Hamaney'in görevini yerine getirdiği esnada hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, daha önce bazı medya organlarında yer alan "suikast korkusuyla güvenli bir yere saklandığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Çalışma ofisinde hayatını kaybetmesinin, bu iddiaların "psikolojik savaş" unsuru olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

YENİ REHBER NASIL SEÇİLECEK?

Hamaney'in ölümü sonrası İran'da en kritik başlık, yeni Veliyy-i Fakih'in (Rehber) kim olacağı oldu. Süreç, İran Anayasası'na göre Ayetullahlardan oluşan Meclis-i Hobregan tarafından yürütülecek.

Meclis-i Hobregan üyeleri Tahran'da toplanarak yeni lideri belirlemek üzere görüşmelere başlayacak. Yeni rehber ilk toplantıda seçilebileceği gibi, birden fazla oturum da yapılabilecek. Seçim sürecinin bir gün içinde tamamlanması da, birkaç güne yayılması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Meclis'in Cumartesi günü içinde bir isim üzerinde uzlaşmış olabileceği ve karar alınması halinde gün içerisinde kamuoyuna açıklama yapılmasının muhtemel olduğu değerlendiriliyor.

GEÇİŞ SÜRECİNDE YETKİLER KİMDE OLACAK?

Yeni Veliyy-i Fakih ilan edilene kadar anayasal yetkileri geçici bir heyet kullanacak. İran Anayasası'na göre bu süreçte Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Yargı Erki Başkanı'ndan oluşan üçlü heyet, rehberlik makamının yetkilerini devralacak.

Bu geçiş mekanizması, ülkede yönetim boşluğu oluşmasını engellemeyi amaçlıyor. Ancak yeni liderin kim olacağı ve seçim sürecinin ne kadar süreceği, İran'ın iç siyaseti ve bölgesel dengeler açısından belirleyici olacak.

Son Dakika Dünya Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları

