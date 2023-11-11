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Hamas, İsrail askerlerini böyle vurdu! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Hamas, İsrail askerlerini böyle vurdu! O anlar saniye saniye kamerada

11.11.2023 14:11  - Güncelleme: 14:40

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Beyt Hanun'un kuzeyinde İsrail askerinin saklandığı bir evi hedef aldı. Operasyona ait görüntüler yayınlanırken hedef alınan noktanın toza dumana karıştığı görüldü.

İsrail'in katliam gerçekleştirdiği Gazze'de Hamas'la İsrail askerleri arasında yer yer sıcak çatışmalar yaşanıyor. Son olarak Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları, İsrail askerlerinin saklandığı bir evi hedef aldıkları görüntüleri yayınladı.

GAZZE'DE SICAK ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail geçtiğimiz hafta tanklarıyla da Gazze'ye girdi. Burada Kassam Tugayları'nın direnişiyle karşılaşan İsrail askerleri büyük kayıplar vermeye başladı.

Hamas'ın İsrail askerlerini vurduğu en net görüntü

DİREKT HEDEF ALDILAR

Kassam Tugayları'nın paylaştığı bir videoda, İsrail askerlerinin hedef alındığı en net görüntüler yer aldı. Beyt Hanun'un kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, İsrail askerlerinin sığındığı bir ev hedef alındı. Saldırı sonrası evin tozla kaplandığı görüldü.

Hamas'ın İsrail askerlerini vurduğu en net görüntü

CAN KAYBI 11 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri yaşamını yitirdi.

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Son Dakika Dünya Hamas, İsrail askerlerini böyle vurdu! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, İsrail askerlerini böyle vurdu! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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