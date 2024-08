Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Katar'da Defnedilmesi ve Taziye Çadırından Görüntüler

Dünya

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar'da defnedildi. Haberler.com Uluslararası Ekonomi-Politik Danışmanı Mehmet Faruk Ertekin, Doha'da Haniye için hazırlanan taziye çadırından özel görüntüler paylaştı.

Dün akşam saatlerinde Tahran'dan Katar'a getirilen Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, hastane morgundan alınarak İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip, Haniye için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından İsrail karşıtı sloganlar, dualar ve tekbirlerle uğurlanan Haniye'nin naaşı, Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.

Cenaze töreni için Doha'da bulunan Haberler.com Uluslararası Ekonomi-Politik Danışmanı Mehmet Faruk Ertekin, "Haberler.com takipçileri için bugün Doha'dayız. Şehit lider İsmail Haniye'nin taziye çadırındayız şu an. Bugün cenazesi buranın en büyük camilerinden biri olan İmam Muhammed bin Abdulvahap Camiinde yapıldı. Çok kalabalıktı, güvenlik önlemleri nedeniyle telefonlarımız içeri alınmadı. Bundan dolayı yayın yapamadık. Çok yoğun dünyanın her yerinden katılımcılar vardı. Çok kalabalıktı. Güvenlik önlemleri had safhadaydı. Türkiye'den heyetler geldi. İbrahim Kalın, Numan Kurtulmuş, Cevdet Yılmaz, Hakan Fidan buradaydı. STK temsilcileri, MÜSİAD temsilcileri, insani yârdim çalışmaları yapan devletler, iş insanları buradaydı. Şehrin güvenli bölgesine çadır kurulmuş. Park yerleri mevcut, geniş bir yer kurulmuş. Yurt dışından çok sayıda misafir geliyor. Camide çok büyük bir izdiham vardı." ifadelerini kullandı.

Haniye için hazırlanan taziye çadırında Ertekin'e konuşan Mavi Marmara Gazisi ve Beytülmakdis Öncüleri Derneği Başkanı Muharrem Güneş, " Buraya kalabalık bir heyetle birlikte şehit edilen İsmail Haniye'nin cenazesine katılmak için geldik. Şu an taziye hazırlıkları yapılıyor.Biz de taziye çadırının içindeyiz.Hamas İslami Hareket Liderleri tarafından saat 18.00 itibariyle heyetler karşılanacak ve taziyeler kabul edilecek." dedi.

Haniye için hazırlanan taziye çadırında konuşan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Cihat Terzioğlu, "İslam dünyasının birçok coğrafyasından Müslüman kardeşlerimiz bir arada. Filistin'in haklı davasını desteklediğimiz gibi Gazze'de kaybettiğimiz tüm şehitlerimiz için Allah'tan Rahmet diliyoruz. Mücadelenin devam edeceğine inanıyoruz. Buradan tüm İslam alemine bir çağrıda bulunuyoruz, haklı davalardan vazgeçmeyelim, mücadeleden yılmayalım iktisadi anlamda da mücadelemize devam edelim." ifadelerini kullandı.