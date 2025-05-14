Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti - Son Dakika
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Politika

Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti

Hasan Ekici Gelecek Partisi\'nden istifa etti

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekici'nin de Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun ve Ankara Milletvekili Nedim Yamalı gibi AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor.

14.05.2025 09:43
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Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici sosyal medya hesabından, "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklamasını yaptı.

"GELECEK PARTİLİ HASAN EKİCİ AK PARTİ'YE KATILIYOR" İDDİASI

Kulislere yansıyan bilgiye göre ise, Ekici'nin yeni adresi AK Parti olacak. Ekici'nin bugün AK Parti Grup toplantısı sonrası AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Ekici'ye rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı belirtildi.

GELECEK PARTİSİ'NDEKİ İLK İSTİFALAR DEĞİL

Öte yandan Gelecek Partisi'nde daha önce de istifalar yaşanmıştı. Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun ve Ankara Milletvekili Nedim Yamalı da daha önce Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti

HASAN EKİCİ KİMDİR?

Hasan EKİCİ, 1974 yılında Konya'nın Seydişehir ilçesi Tepecik köyünde doğdu. 1994 yılında Seydişehir İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kamu yönetimi dalında tezli yüksek lisans yaptı. 2000-2007 yıllarında T.C. Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettişi olarak görev yaptı. 2007-2012 yıllarında T.C. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nde ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nda İç Denetçi olarak görev yaptı.

2012 yılında kamu görevinden istifa ederek yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketi kurdu. Şirketin yönetim kurulu başkanı olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim alanlarında mesleki faaliyetlerini yürüttü. Kamu İç Denetçi Sertifikası, Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi ve Bağımsız Denetim Lisansına sahiptir. Vergi, kamu ihale, kamu bütçesi, kamu yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi v.b. konularda çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Mesleki konularda çeşitli eğitimler ve seminerler vermiştir.

Kurumsal Risk Yönetimi Kalkınma Ajansları Uygulaması isimli bir adet kitabı yayımlanmıştır. Aktif siyasi hayatına 2014 yılında Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Ak Parti Genel Başkanı olduğu dönemde Ak Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2014-2017 yılları arasında il yönetim kurulu üyesi, il başkan yardımcısı ve çeşitli komisyon üyelikleri görevlerinde bulundu.

Gelecek Partisi'nin kurulmasından sonra 8 Ocak 2020 tarihinde Gelecek Partisi Konya Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 14 Mayıs 2023 Milletvekili genel seçimlerinde Konya Milletvekili olarak seçilmiştir. Halen 28. Dönem Gelecek Partisi Konya Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesidir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. MÜSİAD ve Siyasallılar Vakfı üyesidir. Evli ve dört çocuk sahibidir.

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Son Dakika Politika Hasan Ekici Gelecek Partisi'nden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • buhaltii:
    başka partiye geçmek onursuzluktur 15 0 Yanıtla
  • Yarengüme:
    Güneş Motel işleri. Anayasa değişikliği ön hazırlıkları. 13 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    bu konuda fıraldak cemalin eline kimse su dökemez o bizim milli fırıldağımız. 8 3 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    bunlar danışıklı dövüşün parçaları 10 0 Yanıtla
  • ahmet demir:
    sağolsun chp bunları seçtirmeseydi akp ye geçen milletvekili olamazdı 6 0 Yanıtla
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