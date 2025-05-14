Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler - Son Dakika
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Yaşam

Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

Akdeniz\'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Prof. Dr. Osman Bektaş, Girit Fayı'ndaki hareketliliğin Ege deprem kümesine stres transferi yaptığını belirtti. Prof. Dr. Süleyman Pampal ise, "Burada büyük deprem olursa asla sürpriz olmaz" diye konuştu.

14.05.2025 09:26
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Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 01.51'de meydana gelen deprem yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Datça'nın 155 kilometre uzaklığında yaşanan deprem Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa gibi çevre illerde de hissedildi. Gece saatlerinde korkutan depremin ardından uzmanlardan uyarılar geldi.

Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler

"EGE DEPREM KÜMESİ STRES TRANSFERİ YAPTI"

Jeoloji MühendisiProf. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Grit Fayı M6 depremiyle Uşak Fay Zonunu zorlamaya devam ediyor! Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına itilmesinden kaynaklanan stres Grit Fayı ile M6 depremini oluşturmuş ve Kuzeydoğuya, Uşak Fay Bloğuna ve üzerindeki Ege deprem kümesine stres transferi yapmıştır." dedi. Bektaş sonraki paylaşımında ise, "Ege deprem kümesine dikkat! Son yüzyılda Uşak Fay Bloğuüzerinde 5 adet M6- 7 deprem üretimiyle oluşan Ege deprem kümesi Batıda İzmir- Manisa, Doğu'da Afyon-Isparta, Kuzeyde Kütahya, Güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Grit M6 depremi bu olasılığı artırmıştır." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK DEPREM OLURSA SÜRPRİZ OLMAZ"

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal ise, "Bu deprem maalesef en korkutucu, en büyük, en önemli, fay hattı diyelim hadi, aslında bu dalma batma zonu. Güneydeki Girit'in Rodos'un yakın güneyinden geçen Afrika levhası ile Anadolu levhacığının çarpışma hattı sınırı, dalma batma zonu. Afrika levhası buradan kuzeye doğru Ege'nin altlarına doğru dalıyor, o dalan kısım yukarı doğru yükseliyor ve bunun sonucunda volkanik faaliyetler başlıyor. Burada büyük deprem olursa bu asla sürpriz olmaz, buna şaşırmayız. Bu bölge Helen Yayı dediğimiz Yunanistan'a doğru devam eder. Muğla'nın güneyinden Antalya'nın bir miktar Batısından bir dirsek yapar ve Kıbrıs yayı olarak, Kıbrıs'ın güneyinden Hatay'a doğru gider ve orada Arap levhası ile buluşur. Arap Levhası ile Afrika Levhasının sınırını da Ölüdeniz ve Doğu Anadolu Fayı oluşturur. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta bu fayda meydana geldi depremler. Bu bölgede meydana gelecek depremler 6-7 ile kalmayabilir. Daha büyük daha yıkıcı olur ve ikincil etkileri de hasara neden olabilir." dedi.

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Son Dakika Yaşam Akdeniz'deki depreme ilişkin uzmanlardan uykuları kaçıracak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Memis:
    anca korku yayın insanlara 10 12 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Prof.Dr. ların eleştirmek benim ne hatime. Bir bildikleri vardır elbet. Adamlar okumaktan gözleri bozulmuş gozluklu. Araştıemaktan düşünmekten saçları gitmiş keltoşlar :)) 1 1 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Kütahya da önceleri 3 lük depremler oldu fay hattının batısı önce sallandı şimdi doğusu ege diyorsun öyle mi? 2 0 Yanıtla
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