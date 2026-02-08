Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız - Son Dakika
Dünya

Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız

08.02.2026 17:48
Hamas'tan silah bırakma sözü verdiklerini öne süren ve bu konuda örgütü defalarca tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a rest geldi. Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halid Meşal, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen konferansta yaptığı açıklamada, silah bırakmayacaklarını belirterek, "Filistinlileri Filistinliler yönetmelidir. Gazze, Gazze halkına ve Filistin'e aittir. Yabancı yönetimi kabul etmeyeceğiz" dedi.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halid Meşal, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen konferansta konuşma yaptı.

"SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ"

Meşal, Hamas'ın silah bırakmayacağını belirterek, "Direnişi, onun silahlarını ve bunu yürütenleri suç saymak kabul edebileceğimiz bir şey değildir. İşgal olduğu sürece direniş vardır. Direniş, işgal altındaki halkların hakkıdır. Ulusların gurur duyduğu bir şeydir" dedi.

"FİLİSTİNLİLERİ FİLİSTİNLİLER YÖNETMELİDİR, YABANCI YÖNETİMİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Halid Meşal, "Barış Kurulu" olarak adlandırdığı yapıya, Gazze'nin yeniden inşasını ve yaklaşık 2,2 milyonluk nüfusa insani yardımın ulaşmasını mümkün kılacak "dengeli bir yaklaşım" benimseme çağrısında bulundu. Hamas yöneticisi, Filistin toprakları üzerinde "yabancı bir yönetimi" kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, "Ulusal ilkelerimize bağlıyız ve vesayet, dış müdahale ya da herhangi bir biçimde manda yönetiminin geri dönüşü mantığını reddediyoruz. Filistinlileri Filistinliler yönetmelidir. Gazze, Gazze halkına ve Filistin'e aittir. Yabancı yönetimi kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSLAM DÜNYASINA "BİR VE BÜTÜN ŞEKİLDE HAREKET ETME" ÇAĞRISI

Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabulucu rollerinden dolayı takdir ettiklerini dile getiren Meşal, ayrıca Filistin meselesindeki rolünden dolayı, Doha yönetiminin bölgedeki arabuluculuk çabalarını önemli ve onurlu olarak nitelendirdi. İsrail'in tüm bir bölge için bir tehdit oluşturduğunun altını çizen Meşal, İsrail'in tehlikeli adımlarına karşı İslam dünyasının bir ve bütün şekilde hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TRUMP, HAMAS'IN "SİLAH BIRAKMA SÖZÜ VERDİĞİNİ" ÖNE SÜRMÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşamasının bir parçası olarak Hamas'ın yakın zamanda silahlarını bırakması gerektiğini savunuyor. ABD Başkanı Trump, Hamas'ın silah bırakma sözü verdiğini öne sürmüş ve bu konuda örgütü defalarca tehdit etmişti.

Kaynak: AA/ İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Halid Meşal, Filistin, Politika, Dünya, Gazze, Katar, Doha, Son Dakika

