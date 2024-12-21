Hamas'tan yazılı açıklama: Filistin'de ateşkes çok yakın - Son Dakika
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Dünya

Hamas'tan yazılı açıklama: Filistin'de ateşkes çok yakın

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İsrail'in yeni koşullar öne sürmeyi bırakması halinde Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve esir takası ihtimaline her zamankinden daha yakın olunduğu bildirildi.

21.12.2024 22:04  Güncelleme: 22:32
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Hamas Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistin Kurtuluşu Halk Cephesi ve Fetih Hareketi liderleriyle Gazze Şeridi'ndeki ateşkes meselesini görüşmek üzere bir araya geldiklerini duyurdu.

Kahire'deki görüşmelerde İsrail'le Gazze'de devam eden savaşın gidişatı, ateşkes ve esir takası anlaşmasına dair aracılarla konuların ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca bölgedeki değişimlerin de masaya yatırıldığı ifade edildi.

"ATEŞKES HER ZAMANKİNDEN YAKIN"

Açıklamada, Fetih ve Halk Cephesi ile Gazze Şeridi'ni yönetecek topluluk destek komitesi taslağı ve komiteyi oluşturmak ve mümkün olan en kısa sürede duyurmak için pratik adımlara ilişkin konuların tartışıldığı belirtildi.

Görüşmelerde Hamas, Fetih ve Halk Cephesi liderlerinin Filistin halkına yönelik İsrail saldırıları ve ateşkes görüşmelerine ilişkin koordinasyon ve iletişim konusunda anlaştığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in yeni koşullar öne sürmeyi bırakması halinde Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve esir takası ihtimaline her zamankinden daha yakın olunduğuna işaret edildi.

Hamas\'tan yazılı açıklama: Filistin\'de ateşkes çok yakın
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas'tan yazılı açıklama: Filistin'de ateşkes çok yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mesko Aljovic:
    İsrail destekli Hamas terorü bitsin..İsrail terörü de biter.. 1 13 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    HELAL OLSUN SİZE FİLİSTİN İN YİĞİT EVLATLARI ABD FRANSA İNGİLTERE GİBİ DEVLETLERİN İTRAİLE DESTEĞİNE RAĞMEN KUSITLI İMKAN LARLA VE İMANINIZIN GÜCÜ İLE İŞGALCİ TERÖRİST İTRAİL İ DİZE GETİRDİZ 6 0 Yanıtla
  • harun 8071:
    ülkenin anasn skldikden sonra gelen ateşkesin a... koymmm 0 1 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    O kadar ölen çocuk, kadın ne olacak bunun içinmi öldüler özgürlügünüzümü kazandınız 0 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    önemli olan Filistin sınırlarından dışarı çıkması ve yakıp yıktığı yerleri inşa edecek mali desteği verip ceza ödemesi. yoksa filistin'i yıkıp Filistin'in belini kırıp bir daha dogrulamamasi haline getirdiği yerlerden askeri cikarsaki ne olur direnişi kırdılar. Ortadoğu'da kendilerine yeni mevziler açtılar. 0 0 Yanıtla
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