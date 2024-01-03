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Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay İstifa Etti - Son Dakika
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Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay İstifa Etti

Harvard Üniversitesi'nin rektörü Claudine Gay, intihal ve Yahudi karşıtlığı iddiaları nedeniyle istifa etti. Gay, istifa mektubunda üniversite için iyi olacağını belirtti ve kişisel tehditlere maruz kaldığını söyledi. Harvard, Yahudi öğrencilerini koruyamamakla suçlanan birkaç üniversiteden biri olarak eleştiriliyor. Gay'in istifası, üniversitenin kuruma odaklanmasını sağlayacağını vurguladı.

Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay İstifa Etti
03.01.2024 - 04:10,
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Harvard Üniversitesi’nin Rektörü Claudine Gay, hakkındaki intihal ve kampüsteki Yahudi karşıtlığı iddiaları konusundaki açıklamalarına gösterilen tepkilerin ardından istifa etti.

Gay, son haftalarda yoğun bir istifa baskısı altındaydı ve istifa mektubunda, görevi bırakmasının üniversite için iyi olacağını belirtti.

Gay mektupta, “Nefrete karşı çıkma ve akademik titizliğe bağlılığıma şüphe düşürülmesi üzücü oldu. Bu kararı kolay almadım. Aslında, kelimelerin anlatamayacağı kadar zor oldu” dedi.

Claudine Gay istifasının Harvard’ın “herhangi bir bireye değil kuruma odaklanmasını” sağlayacağını vurguladı.

Gay ayrıca, kişisel tehdit ve “ırksal nefrete” maruz bırakıldığını belirtti.

53 yaşındaki Gay, altı aydır görevdeydi ve ABD’nin sekiz seçkin okulundan oluşan bir Ivy League üniversitesindeki ilk siyah ve ikinci kadın rektör olmuştu.

Harvard, ABD’de Ekim ayında İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana Yahudi öğrencilerini koruyamamakla suçlanan birkaç üniversiteden biriydi. Yahudi örgütleri, savaşın başlamasından bu yana ABD’de Yahudi karşıtı olaylarda kaygı verici bir artış olduğunu söylüyor.

Gay, geçen ay Kongre’de gergin geçen bir oturumda Yahudilerin öldürülmesinin korkunç olduğunu söylemişti. Ancak Gay, bu tür yorumların Harvard’ın zorbalık ve taciz kurallarını ihlal edip etmediğinin bağlama bağlı olduğunu da belirtmişti.

Gay, bu sözler büyük tepki alınca, üniversitenin öğrenci gazetesinde yayımlanan söyleşisinde özür dilemişti. Gay “ Sözler acıyı artırınca, üzgün olmaktan başka ne yapılabilir bilmiyorum” demişti.

Birçok siyasetçi ve tanınmış mezun, bu sözlerinin ardından Gay’e istifa çağrısı yaptı.

Ancak, 700 öğretim üyesi bir mektup yazıp, rektöre destek verdi tartışmalara karşın görevde kalması gerektiğini belirtti.

Daha sonraysa ABD medyası, Gay’in akademik geçmişindeki bazı intihal iddialarını gündeme getirdi. Üniversite geçen ay iddiaları inceledi ve iki yayında ek atıf gerektiğini tespit etti.

Ancak üniversite, Gay’in araştırma kurallarını ihlal etmediğine karar verdi.

Üniversitenin 11 üyeli yönetim kurulu Harvard Corporation, Gay’in istifasının ardından öğretim üyeliği görevine devam edeceğini belirtti.

Claudine Gay 5 Aralık’ta yapılan Kongre oturumundan sonra istifa eden ikinci rektör oldu.

Eski Pennsylvania Üniversitesi Rektörü Elitazabeth Magill de gördüğü tepkilerin ardından istifa etti. Bir bağışçı da sözleri nedeniyle 100 milyon dolarlık bağışını geri çekti.

Kaynak: BBC
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Son Dakika Dünya Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay İstifa Etti - Son Dakika

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