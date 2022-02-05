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Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı - Son Dakika

Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı

05.02.2022 13:17

İngiltere'de yaşayan Charrissa Brown, evinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kadında tecavüz bulgusuna rastlayan polis ekipleri, evden çıktıkları görülen 3 kişiyi arıyor.

İngiltere'nin Manchester kentinde ikamet eden ve geçtiğimiz haftalarda cinayet nedeniyle girdiği hapishaneden çıkan 36 yaşındaki Charrissa Brown, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Evinde 3 kişinin tecavüzüne uğrayan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANDI

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan kadında tecavüz bulgularına rastlandı. Kadının hayatını kaybettiği bölgede araştırma yapan polis ekipleri, görgü tanıklarından evden 3 kişinin çıktığı yönünde bilgi aldı. Ekipler şimdi her de 3 kişiyi arıyor.

Evinde 3 kişinin tecavüzüne uğrayan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

CİNAYETTEN HAPSE GİRMİŞTİ

Diğer yandan Charrissa Brown hakkında ürküten detaylar da ortaya çıktı. Buna göre kadının 2017 yılında Philip Carter isimli adamı vagonun altına iterek ölümüne sebebiyet vermesi nedeniyle ceza aldığı ve kısa süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

Evinde 3 kişinin tecavüzüne uğrayan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Manchester, England, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı - Son Dakika
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