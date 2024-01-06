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Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu - Son Dakika
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Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

ABD'de Alaska Havayolları'na ait bir uçak, havadayken basıncın düşmesi sonucu acil çıkış kapısının patlamasının ardından Portland Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın içindeki anlar kameralara yansıdı.

06.01.2024 - 11:17,  Güncelleme: 11:29
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ABD'de 174 yolcusu bulunan uçağında sefer sırasında basıncın düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte patladı. Olayda yaralanan olmazken yolcu uçağı Portland'a acil iniş gerçekleştirdi.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland'dan California eyaletinde bulunan Ontario'ya sefer gerçekleştiren yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Alaska Havayoları'na ait yolcu uçağında basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu acil çıkış kapısı 16 bin feet yükseklikte patladı.

YOLCULAR SAKİN KALMAYA ÇALIŞTI

Uçak içinde basıncın düşmesiyle oksijen maskeleri açılırken yolcular sakinliğini korumayı başardı. Ekim ayında havayollarına teslim edilen Boeing 737-MAX 9 yolcu uçağı, 174 yolcusu 6 mürettebatıyla acil için Portland'a dönmek zorunda kaldı. Uçak, Portland'a başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

Alaska Havayolları tarafından yapılan açıklamada, "1282 sefer sayılı yolcu uçağında akşam saatlerinde kalkıştan kısa bir süre sonra Portland'a güvenli bir şekilde geri indi" ifadeleri kullanılarak detaylı bir açıklama yapılmadı.

Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada ise, mürettebatın bir "basınçlandırma sorunu" yaşandığını bildirdiği aktarılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
YORUMLAR (1)
  • Kenan Acısever: paraşütü olan yok mu Yanıtla 0 0

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