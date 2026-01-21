Dünya onu konuşuyor! Hayattan sıkılıp "otopark bariyeri" oldu

Bir video, sosyal medyada dünya çapında milyonlarca kez izlenerek gündem oldu: hayatından sıkıldığı için kendini "insan otopark bariyeri"ne dönüştüren bir adamın görüntüleri viral oldu. Çin'de çekilen kısa videoda, adamın başına takılmış uzun bir çubukla aracın gelişine göre eğilip doğrularak park girişini bariyer gibi engellediği görülüyor; bu görüntüler özellikle TikTok ve Instagram'da hızla yayıldı.

"MİZAHİ VE PROTEST BİR TEPKİ"

Viral videonun başlığı, davranışın "hayatın monotoniğine ve bireysel sıkıntılara mizahi ve protest bir tepki" olarak algılanmasına yol açtı. Bazı izleyiciler, bu eylemi "modern toplumun baskı ve stresle başa çıkma biçimi" olarak yorumladı.

ARTAN YAŞAM BASKISINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Videonun sosyal medyada dolaşması, yalnızca eğlencelik bir viral içerik olmanın ötesine geçti; Çin'de ve uluslararası çevrelerde gençlerin artan yaşam baskısı ve motivasyon eksikliği konularını tartışmaya açtı. Psikoloji uzmanları, bu tür davranışların bazen toplumdaki izolasyon, stres ve kimlik kaybı gibi daha geniş sosyal sorunlara işaret edebileceğini belirtiyor.

"HAYATTAN BIKKINLIK" NOTU DÜŞÜLDÜ

Söz konusu adamın kimliği hâlâ bilinmiyor. Videonun açıklamasında, davranışının "hayattan bıkkınlık" nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü ancak buna dair doğrudan bir söz veya açıklama yok. Bu da olayın bir protesto, dikkat çekme stratejisi veya sırf viral olmak amacıyla yapılmış bir performans olabileceği tartışmasını gündeme getirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülere mizahi yaklaşımlar yaparken, diğer kesim psikolojik sağlık ve modern yaşamın baskıları üzerine ciddi tartışmalara girdi. Olay, internet kültürünün nasıl beklenmedik fenomenler üretebildiğini bir kez daha gösterdi.