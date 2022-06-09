HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesinin yolu açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesinin yolu açıldı

09.06.2022 05:58
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesinin yolu açıldı

PKK üyesi Volkan Bora ile fotoğraflarının kamuoyuna yansımasının ardından, geçen Mart ayı başında dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmaması nedeniyle, milletvekilliğinin düşürülmesinin...

PKK üyesi Volkan Bora ile fotoğraflarının kamuoyuna yansımasının ardından, geçen Mart ayı başında dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmaması nedeniyle, milletvekilliğinin düşürülmesinin yolu açıldı.

31 Mayıs'tan bu yana yoklamayla açılan birleşimlere katılmayan Güzel'in bu durumunun TBMM Başkanlık Divanı'nca tespitinin ardından milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinin başlatılması bekleniyor.

Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine dönük ilk adım, 31 Mayıs'ta atıldı ve birleşimi yöneten MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan 27. dönem başından bu yana nadir olarak başvurulan yöntemle, birleşimi yoklamayla açtı.

Aynı zamanda AKP ve MHP grupları arasında Meclis'in tatile gireceği 7 Temmuz'a kadar Genel Kurul'un yoklamayla açılması kararı alındı.

İktidar partisi kulislerinde bu kararın nedeni olarak, Meclis çalışmalarına milletvekillerinin daha fazla katılımının sağlanması gösterilirken, devamsızlık yapan milletvekillerin için de anayasa ve içtüzük gereği "üyeliğin düşürülmesi" sürecinin başlatılacağı ifade edildi.

Karar doğrultusunda, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da birleşimi yöneten AKP'li TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşimi yoklamayla açtı.

Süreç nasıl işleyecek?

Anayasa ve İçtüzük gereği, bir ay içinde beş birleşime mazeretsiz ve izinsiz katılmayan milletvekilleri için üyeliğin düşürülmesi süreci başlatılabiliyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve halen nerede olduğu bilinmeyen Güzel, geçen hafta Salı gününden bu yana beş birleşime katılmadı.

Başkanlık Divanı'nda yapılacak durum tespitinin ardından, bu durumun TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na bildirilmesi bekleniyor.

İçtüzük gereği karma komisyon, dokunulmazlık prosedüründe olduğu gibi Güzel'in dosyasını inceleyip karara bağlayacak.

AKP ve MHP çoğunluğunun olduğu karma komisyonda Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar çıkmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Karma komisyonun "üyeliğin düşmesi" yönünde karar vermesi halinde, bu yöndeki rapor TBMM Genel Kurulu'nun oyuna sunulacak.

Milletvekilliğinin düşürülmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu, yani 301 milletvekilinin "kabul oyu" vermesi gerekiyor.

Son olarak Zana'nın milletvekilliği düşürülmüştü

TBMM'de 24 Haziran 2018 seçimleri ile başlayan 27. yasama döneminde devamsızlık nedeniyle milletvekilliği düşürülen üye yok.

TBMM'de devamsızlık nedeniyle milletvekilliği düşürülen son isim ise 26. dönemin başında TBMM Genel Kurulu'nda metne uygun yemin etmediği gerekçesiyle milletvekilliği yemini geçersiz sayılan Leyla Zana oldu.

Yemini geçersiz sayılan Zana, bir daha TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmama kararı aldı ve Ocak 2018'de, devamsızlık nedeniyle üyeliği düşürüldü.

YORUMLAR
500
Evlat nöbetindeki ailelerden İnce ve Akşener'e ziyaret tepkisi Evlat nöbetindeki ailelerden İnce ve Akşener'e ziyaret tepkisi
Kaynak: BBC

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, PKK, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesinin yolu açıldı - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
01:10 Yaprak toplamak isteyen yaşlı kadın, çıktığı asmadan düşerek yaşamını yitirdi
01:09 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den iddialı pozlar
01:06 Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor
00:22 Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu
00:20 Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, Yunanistan'a da sıçradı
23:51 Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
23:44 Kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınırına AK Partili isimden itiraz geldi: Keyfi sınır, yeni sorunlar üretir
23:35 Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı
22:48 "En güzel kalçalı kadın" seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 06:05:43. #1.12#
SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesinin yolu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement