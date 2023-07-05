Diyaliz hastası adam, hemşiresi ile ilişkiye girdiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Diyaliz hastası adam, hemşiresi ile ilişkiye girdiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Diyaliz hastası adam, hemşiresi ile ilişkiye girdiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

05.07.2023 12:18

İngiltere'de bir hemşire, böbrek diyalizi hastasıyla ilişkiye girdi. Hasta, ilişki sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hemşire, ilişkilerin ortaya çıkmasından korkarak ambulans çağırmadı. Olayın ortaya çıkmasının ardından hemşire meslekten men edildi.

İngiltere'de Penelope Williams isimli hemşire, böbrek diyalizi hastası ile arabada cinsel ilişkiye girdiği hasta kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Hemşire, ilişkileri ortaya çıkacak korkusu ile ambulans çağırmadı ve hasta hayatını kaybetti.Hemşire, 18 ay boyunca mesleğini icra etmekten men edildi.

AMBULANS YERİNE ARKADAŞINI ARADI

Williams, Betsi Cadwaladr Üniversitesi Sağlık Kurulu'nda kayıtlı bir hemşire olarak renal hemodiyaliz biriminde çalışıyordu ve 2019 Ekim'inde diyaliz hastası bir kişi ile ilişkiye başladı. Hasta, ilişkileri sırasında kalp krizi geçirdi, fakat Williams ilişkilerinin açığa çıkmasından endişe duyarak 999'u aramadı. Bunun yerine bir meslektaşını aradı ve o kişi gelip hastaya CPR uyguladı.

"CİNSEL SINIRLARI İHLAL ETTİ"

Sağlık Hizmetleri sözcüsü, "Bayan Williams, bir hastayla samimi bir ilişkiye girerek ve cinsel sınırlar konusundaki yönergeleri ihlal ederek hemşirelik mesleğine zarar vermiştir ve mesleğin temel ilkelerinden birini ihlal etmiştir" ifadelerini kullandı. Williams, 18 ay boyunca mesleğini icra etmekten men edildi.

Hemşire, hastası ile ilişkiye girdiği sırada hasta kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
YORUMLAR
500

Dünya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Diyaliz hastası adam, hemşiresi ile ilişkiye girdiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Son Dakika! Sıfır otomobillerde, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 katına çıktı
12:49 Son Dakika! Tüm araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 katına çıktı
12:26 Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam yapılacak
12:22 Son Dakika: Memur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacak
12:15 Başakşehir, 7 antrenörle yollarını ayırdı! Emre Belözoğlu'nun ekibinden geriye kimse kalmadı
12:12 Uğurcan Çakır'a Türkiye'yi yasaklayan başkanın, Avrupa için ise tek şartı var
12:11 Ne Erdinç Sözer kaldı ne Webo! Emre Belözoğlu'nun ekibi tası tarağı toplayıp gitti
12:08 Uğurcan Çakır'a Türkiye'yi yasaklayan başkan, Avrupa için ise tek bir şart koydu
11:54 Niğde'de zorla evlendirilmek istendiği söyleyen kız çocuğunun ailesi ve damat adayı gözaltına alındı
11:53 Azeri Kızı Günel'den Ebru Gündeş'e bomba suçlama: Konserimi engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2023 13:01:34. #1.13#
SON DAKİKA: Diyaliz hastası adam, hemşiresi ile ilişkiye girdiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement