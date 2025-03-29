Deprem sırasında bebekleri korumaya çalışan hemşireler kameralara yansıdı

Myanmar'da dün 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Ruili kentinde de hissedildi.

Deprem sırasında doğum ünitesinde çalışan hemşirelerin yenidoğan bebekleri korumaya çalıştıkları anlar kameralara yansıdı. Hemşire Xiong Jielan, "Deprem bir anda oldu, düşünmeye fırsat bulamadım. Tek düşündüğüm bebeği korumaktı" ifadelerini kullandı.

Bangkok'ta inşaat halindeki gökdelen çöktü

ÖLÜ SAYISI BİNİ GEÇTİ

Öte yandan; yetkililer depremlerde en az 1002 kişinin öldüğünü, 2 bin 376 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çöken inşaat halindeki gökdelenin enkazında 100 işçi mahsur kaldı. Avrupa Birliği, Myanmar ve Tayland'ı sarsan depremin ardından destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Depremin merkez üssü Myanmar'da bazı yolların ikiye ayrıldığı görüldü.