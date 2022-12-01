Dondurucu soğukta bebeklerini yol kenarında uyutuyorlar! İşte sebebi

Bebeklerin, daha sağlıklı bir yaşam ve daha rahat bir uyku için dışarıda bırakılması geleneği Danimarka'da uzun yıllardır uygulanıyor.

Danimarkalı ebeveynler 2 yaşından küçük tüm çocuklarını kar yağmur demeden bebek arabasıyla dışarıda bırakıyor. Böylece 2 yaşına kadar sık sık açık havada uyuyan bebeklerin ileride daha sağlıklı bireyler haline geldiği belirtiliyor. Buna paralel olarak bazı uzmanlar, kapalı ortamların açık havaya kıyasla çok daha fala mikroorganizma barındırdığını, bu nedenle açık havada daha fazla vakit geçirmenin bebekler için çok daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

Ayrıca yapılan bazı bilimsel çalışmalar Danimarka'nın dondurucu soğuklarında uyumaya alışkın bebeklerin, bebeklik dönemlerinde daha sağlıklı uyku düzenine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu bebeklerin kapalı ortamda uyuyan bebeklere göre daha uzun süre uyuduğu ve bebeklik dönemlerindeki en önemli ihtiyaçlardan olan uyku ihtiyacının daha sağlıklı şekilde giderildiği ifade ediliyor.

Danimarkalı bir anne bebeğin açık havada uyuması için gerekli olan şartları şöyle anlatıyor; "Bebeğinizi dışarıda pusetinde uyutmak her türlü hava koşulunda yapılır. Bebekler hafif yün giydirilir ve kuş tüyü yorgan giydirilir, bu da bebeğin vücut ısısını düzenler ve onları aşırı ısınmadan sıcak tutar" dedi.

Anne, ebeveynlerin bebeklerini alışveriş yaparken veya kahve içerken dışarıda uyurken bırakmalarının da son derece normal olduğunu söyledi. Ancak anneler ve babalar her zaman yeni doğan bebeklerine göz kulak olurlar ve bebek arabalarında genellikle yanlarında bebek monitörleri bulunur.

Bu gelenek ülkede sıra dışı manzaraların ortaya çıkmasına neden oluyor. Örneğin ülkedeki pek çok parkta, bebekler için uyku alanları var. Bununla birlikte ülkedeki kreşlerin hemen hepsindeki uyku bölümleri, açık havada yer alıyor. Öte yandan ebeveynlerin alışveriş sırasında veya bir restoranda yemek yerken, bebekleri dışarıda bırakmaları da olağan bir şey. Kaynak: Listelist, Bright Side