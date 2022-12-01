Dondurucu soğukta bebeklerini yol kenarında uyutuyorlar! İşte sebebi - Son Dakika
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Dondurucu soğukta bebeklerini yol kenarında uyutuyorlar! İşte sebebi

01.12.2022 10:48

Her ülkenin kendine özgü başka başka gelenekleri ve yaşam tarzları var. Bazı ülkelerde uygulanan gelenekler diğer insanları çok fazla şaşırtabiliyor. Örneğin Danimarka'daki bebeklerin uyutulma biçimi gibi. Danimarka geleneğine göre, bebek arabalarının içerisindeki bebekler dondurucu soğuklarda bile dışarıda bırakılıyor. Bunun sebebi bebeklerin daha sağlıklı olmalarını sağlamak.

Bebeklerin, daha sağlıklı bir yaşam ve daha rahat bir uyku için dışarıda bırakılması geleneği Danimarka'da uzun yıllardır uygulanıyor.

Buz gibi havada yol kenarında uyuyan bebekler, ülkeye gelen yabancıları şaşırtıyor! Nedenini duyunca hak vereceksiniz

Danimarkalı ebeveynler 2 yaşından küçük tüm çocuklarını kar yağmur demeden bebek arabasıyla dışarıda bırakıyor. Böylece 2 yaşına kadar sık sık açık havada uyuyan bebeklerin ileride daha sağlıklı bireyler haline geldiği belirtiliyor. Buna paralel olarak bazı uzmanlar, kapalı ortamların açık havaya kıyasla çok daha fala mikroorganizma barındırdığını, bu nedenle açık havada daha fazla vakit geçirmenin bebekler için çok daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

Buz gibi havada yol kenarında uyuyan bebekler, ülkeye gelen yabancıları şaşırtıyor! Nedenini duyunca hak vereceksiniz

Ayrıca yapılan bazı bilimsel çalışmalar Danimarka'nın dondurucu soğuklarında uyumaya alışkın bebeklerin, bebeklik dönemlerinde daha sağlıklı uyku düzenine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu bebeklerin kapalı ortamda uyuyan bebeklere göre daha uzun süre uyuduğu ve bebeklik dönemlerindeki en önemli ihtiyaçlardan olan uyku ihtiyacının daha sağlıklı şekilde giderildiği ifade ediliyor.

Buz gibi havada yol kenarında uyuyan bebekler, ülkeye gelen yabancıları şaşırtıyor! Nedenini duyunca hak vereceksiniz

Danimarkalı bir anne bebeğin açık havada uyuması için gerekli olan şartları şöyle anlatıyor; "Bebeğinizi dışarıda pusetinde uyutmak her türlü hava koşulunda yapılır. Bebekler hafif yün giydirilir ve kuş tüyü yorgan giydirilir, bu da bebeğin vücut ısısını düzenler ve onları aşırı ısınmadan sıcak tutar" dedi.

Buz gibi havada yol kenarında uyuyan bebekler, ülkeye gelen yabancıları şaşırtıyor! Nedenini duyunca hak vereceksiniz

Anne, ebeveynlerin bebeklerini alışveriş yaparken veya kahve içerken dışarıda uyurken bırakmalarının da son derece normal olduğunu söyledi. Ancak anneler ve babalar her zaman yeni doğan bebeklerine göz kulak olurlar ve bebek arabalarında genellikle yanlarında bebek monitörleri bulunur.

Buz gibi havada yol kenarında uyuyan bebekler, ülkeye gelen yabancıları şaşırtıyor! Nedenini duyunca hak vereceksiniz

Bu gelenek ülkede sıra dışı manzaraların ortaya çıkmasına neden oluyor. Örneğin ülkedeki pek çok parkta, bebekler için uyku alanları var. Bununla birlikte ülkedeki kreşlerin hemen hepsindeki uyku bölümleri, açık havada yer alıyor. Öte yandan ebeveynlerin alışveriş sırasında veya bir restoranda yemek yerken, bebekleri dışarıda bırakmaları da olağan bir şey. Kaynak: Listelist, Bright Side

Buz gibi havada yol kenarında uyuyan bebekler, ülkeye gelen yabancıları şaşırtıyor! Nedenini duyunca hak vereceksiniz
Buz gibi havada yol kenarında uyuyan bebekler, ülkeye gelen yabancıları şaşırtıyor! Nedenini duyunca hak vereceksiniz
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