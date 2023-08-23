Hindistan bir ilki başardı! Uzay aracı Chandrayaan-3, Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna indi - Son Dakika
BBC

Hindistan bir ilki başardı! Uzay aracı Chandrayaan-3, Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna indi

Son Güncelleme: 23.08.2023 15:58

Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-3, Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna iniş yaptı. Bu görevin tamamlanmasıyla Hindistan, Ay'ın az keşfedilen bu kısmına inen ilk ülke oldu.

Hindistan Chandrayaan-3 isimli uzay aracı ile Ay'ın güney kutbu yakınına inen ilk ülke oldu. Bu başarı ile Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke oldu. Rusya'nın aynı amaçlı uzay seyahati ise geçtiğimiz günlerde başarısız olmuştu.

Hindistan, uzay aracı Chandrayaan-3'ü Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna indirdi

SU BAZLI BUZLARI KEŞFETMEK AMACIYLA GÖNDERİLDİ

Chandrayaan-3'ün hedeflerinden biri, bilim insanlarının gelecekte Ay'da insan yerleşimini destekleyebileceğini söylediği su bazlı buzları keşfetmek. Ay'a daha önce ABD, Sovyetler Birliği ve Çin yumuşak iniş gerçekleştirdi. Ancak bu ülkelerin hepsi ekvator çizgisine yakın bir yere inmişti.

Hindistan, uzay aracı Chandrayaan-3'ü Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna indirdi

2019'DAKİ GİRİŞİM BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMIŞTI

Hindistan'ın 2019'da Chandrayaan-2 misyonunu güney kutbu yakınına indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı ve araç Ay'ın yüzeyine düşmüştü. Artık tüm gözler Chandrayaan-3'te. Uzay aracı, 14 Temmuz'da Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota Uzay Merkezi'nden kalkış yaptı. Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (ISRO) kurucusu Vikram Sarabhai'nin anısına Vikram adı verilen iniş aracı, orta bölümünde Sanskritçe bilgelik anlamına gelen Pragyaan adlı 26 kg'lık geziciyi taşıyor.

Hindistan, uzay aracı Chandrayaan-3'ü Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna indirdi

ÜLKEDE BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Ay'a yolculuk Hindistan'da büyük bir heyecan yarattı ve ülkenin dört bir yanından misyonun başarısı için dilekler yağdı. ISRO, inişin canlı olarak yayınlanacağını duyurdu ve öğrenciler de dahil olmak üzere milyonlarca insanın bu yayını izlemesi bekleniyor.

Hindistan, uzay aracı Chandrayaan-3'ü Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna indirdi

AY YÜZEYİNİN KAPSAMLI HARİTASI ÇIKARILDI

ISRO Yönetim Kurulu Başkanı Sreedhara Panicker Somanath, Chandrayaan-2 kazasından elde edilen verileri dikkatle incelediklerini ve aksaklıkları gidermek için simülasyon çalışmaları yaptıklarını söyledi. Geçtiğimiz birkaç gün içinde Vikram iniş aracının kamerası, güvenli bir iniş noktası bulabilmek için Ay yüzeyinin kapsamlı bir haritasını çıkardı.

ÇOK ÖNEMLİ KEŞİFLERİN YAPILMASINA YARDIMCI OLACAK

Salı günü yaptığı güncellemede ISRO, sistemlerin düzenli kontrollerden geçtiğini ve sorunsuz gidişatın devam ettiğini söyledi. Somanath, Chandrayaan-3'ün Hindistan'ın daha önceki Ay misyonlarının başarısı üzerine inşa edildiğini ve bazı "çok önemli" bilimsel keşiflerin yapılmasına yardımcı olacağını söyledi. Ülkenin 2008 yılındaki ilk Ay misyonu olan Chandrayaan-1, çok kuru olan Ay yüzeyinde su moleküllerinin varlığını keşfetmiş ve Ay'ın gündüzleri bir atmosfere sahip olduğunu tespit etmişti.

Kaynak: BBC
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

Uzay Aracı, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan bir ilki başardı! Uzay aracı Chandrayaan-3, Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna indi - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Hindistan bir ilki başardı! Uzay aracı Chandrayaan-3, Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna indi - Son Dakika
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