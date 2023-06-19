Hindistan'da Cinayet Davasından Serbest Bırakılan Kişi Kalabalık Caddede Dövülerek Öldürüldü - Son Dakika
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Hindistan'da Cinayet Davasından Serbest Bırakılan Kişi Kalabalık Caddede Dövülerek Öldürüldü

Hindistan'da Cinayet Davasından Serbest Bırakılan Kişi Kalabalık Caddede Dövülerek Öldürüldü

19.06.2023 15:08

Geçen Pazar günü Hindistan'ın Karaikudi bölgesinde, cinayet davasına karıştığı için polis karakolunda imza atma şartıyla serbest bırakılan 29 yaşındaki ismi Arivazhagan olarak açıklanan bir kişi, kalabalık caddede beş kişi tarafından dövülerek öldürüldü. Arivazhagan, işlek cadde üzerinde yürüdüğü sırada kendisini takip eden kişi tarafından hedef alındı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, Arivazhagan hareketsiz bir şekilde kaldı. Hastaneye yetiştirilmeye çalışılsa da yolda hayatını kaybetti. Arivazhagan'ın arkadaşları, olayla ilgili sorgulanmak üzere polis tarafından gözaltına alındı ve saldırganlar hala aranıyor.

Geçen Pazar günü Hindistan'ınKaraikudi bölgesinde, cinayet davasına karıştığı için polis karakolunda imza atma şartıyla serbest bırakılan 29 yaşındaki ismi Arivazhagan olarak açıklanan bir kişi,kalabalık caddedebeş kişi tarafından dövülerek öldürüldü.

Madurai'de yaşayanArivazhagan,işlek cadde üzerinde yürüdüğü sırada kendisini takip eden kişi tarafından hedef alındı. Adam kaçamaya çalışırken, dengesini kaybedip yere düştüğünde, saldırganlar onu çevredeki insanların gözleri önünde acımasızca dövmeye başladılar. Videoda, mavi gömlekli bir adamın, Arivazhagan'e yardım etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu görülüyor.

Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, Arivazhagan hareketsiz bir şekilde kaldı. Hastaneye yetiştirilmeye çalışılsa da yolda hayatını kaybetti.

Arivazhagan rkadaşları, olayla ilgili sorgulanmak üzere polis tarafından gözaltına alındı ve saldırganlar hala aranıyor. Arivazhagan, koşullu serbest bırakıldıktan sonra iki arkadaşıyla birlikte bir otelde konaklıyordu.

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