Hindistan\'da gözaltına alınan anne ile oğluna dehşeti yaşattılar

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Hindistan'daki kast sisteminde, sistemin tümüyle dışında ve altında kabul edilen Dalitlere mensup anne ve oğlu, polis merkezinde şiddete uğradı.

Hindistan'dan gelen görüntüler infiale yol açtı. Ülkedeki kast sisteminde "alt kast" olarak görülen Dalitlere yönelik yapılan şiddet kameraya yansıdı.

ANNE VE OĞLUNA ÖLDÜRESİYE DAYAK

Dalit anne ve oğlu, bir polis merkezinde gözaltında iken öldüresiye şiddete maruz kaldı. Karakoldaki güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması ülkede tartışma konusu oldu.

DALİTLER KİMDİR?

Dalitler, sistemin tümüyle dışında ve altında kabul edilen 200 milyon kadar Hint insan grubudur. "Dalit" kelimesi, Hindistan'da "dokunulmaz" anlamına gelmektedir. Dalitlere, "dokunulmazlar" denilmesinin nedeni, tuvaletlerin (elle) temizlenmesi, ölenlerin gömülme işlemi, hayvanların bakımı gibi diğer kastlarda bulunan Hinduların iğrendiği ve aşağılayıcı bulduğu işlerin yaptırılmasıdır. Bu sebepten dokunulmayacak kadar pis olarak görülürler ve sıradan bir insanmış gibi karşılanmazlar. Küçük dalit çocukları okulda eğitim alamaz ve dalitler diğer kastlardan biriyle evlenemezler.