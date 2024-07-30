Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen heyelanda 45 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen heyelanda 45 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda 45 kişi hayatını kaybetti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, etkilenenlere destek verileceğini belirtti.

30.07.2024 11:03
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen heyelanda 45 kişi hayatını kaybetti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, etkilenenlere destek verileceğini belirtti.

Ülkenin Kerala eyaletinin kuzeyindeki Wayanad bölgesinde sağanak yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Yetkililer, heyelanda 45 kişinin hayatını kaybettiğini, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Kerala Yasama Meclisi Üyesi A. K. Saseendran, yaptığı açıklamada, "Kurtarma operasyonu için mümkün olan her şey yapılıyor. Tüm birimlerin koordinasyonuyla kurtarma operasyonu ilerliyor" dedi.

Hindistan Başbakanı Modi, yaptığı açıklamada, "Wayanad'ın bazı bölgelerinde meydana gelen toprak kaymalarından dolayı üzüntü duyuyorum. Düşüncelerim sevdiklerini kaybeden herkesle birlikte. Yaralılar için dua ediyorum. Mağdurlara yardım etmek için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kerala Eyalet Başkanı Pinarayi Vijayan ile görüştüm ve oradaki mevcut durum karşısında merkezden mümkün olan her türlü yardımı temin ettim" dedi.

Hindistan\'ın Kerala eyaletinde meydana gelen heyelanda 45 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen heyelanda 45 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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