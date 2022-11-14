Hindistan'da bir öğretmen, öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu - Son Dakika
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Hindistan'da bir öğretmen, öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu

14.11.2022 09:25

Hindistan'ın Rajasthan kentinde kadın öğretmen erkek olmak ve bir öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirdi. Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan öğretmen Aarav Kuntal, "Hep cinsiyetimi değiştirmek için ameliyat olmak istedim. İlk ameliyatımı Aralık 2019'da oldum" açıklamasını yaptı.

Hindistan'ın Rajasthan şehrinde yaşanan Aarav Kuntal isimli beden eğitimi öğretmeni, kadın olarak dünyaya geldi ancak daha sonra yılalrca cinsiyet değiştirmeyi düşündü. İlk ismi Meera olan Kuntal, ortaokulda okuyan Kalpana isimli kız öğrencisine aşık olunca fikrini hayata geçirmeye karar verdi.

AİLELER İZİN VERDİ

İlk ameliyatını 2019'da olan Meera, adını Aarav Kuntal olarak değiştirdi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Aarav ve Kalpana ailelerin de izin vermesiyle hayatlarını birleştirdi.

"ONUNLA HER ŞARTTA EVLENİRDİM"

Kalpana ANI'ye verdiği demeçte, "Onu başından beri seviyordum. Bu ameliyatı yapmamış olsaydı bile onunla evlenirdim. Ameliyat için onunla birlikte gittim" dedi. Kalpana Aarav'ın hayatını değiştirdiğini ve hayatındaki en büyük başarıyı onun sayesinde olduğunu vurgulayarak "Ben her neysem, hepsi onun sayesinde" diye de sözlerine ekledi.

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Son Dakika Dünya Hindistan'da bir öğretmen, öğrencisiyle evlenmek için cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu - Son Dakika


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