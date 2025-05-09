Hindistan-Pakistan Gerilimi Yükseliyor

Pakistan, Hindistan'ın Çarşamba günü Pakistan ve Pakistan yönetimindeki Keşmir'e düzenlediği hava saldırılarının ardından ülke genelinde 25 Hint silahlı insansız hava aracını (SiHA) düşürdüğünü söyledi.

Pakistan ordusu sözcüsü Ahmed Şerif, olayları "Hindistan'ın bir başka açık askeri saldırganlık eylemi" olarak tanımladı.

Diğer yandan Hindistan Pakistan tarafından konuşlandırılan " SİHA ve füzeleri" etkisiz hale getirdiğini söyledi.

İki ülkenin askeri kabiliyetlerini karşılaştırdık.

SİHA'lar

Her iki ülke de yerli teknolojiyi ithal ederek ve geliştirerek SİHA filolarını genişletiyor ancak Hindistan sayı bakımından önde.

BBC'ye konuşan Savunma Analisti Rahul Bedi, dünyanın en kalabalık ülkesinin, önümüzdeki iki ila dört yıl içinde yaklaşık 5 bin SİHA'yı kontrol edeceğini söyledi,

Hindistan, 2024'te ABD Dışişleri Bakanlığı ile 31 adet silahlı MQ-9B SkyGuardian ve SeaGuardian SİHA'larını satın almak için anlaşma imzaladı.

Pakistan'ın Hindistan'dan daha az SİHA'sı olmasına rağmen bunlar gözetleme, keşif ve hassas vuruşlar gibi çeşitli yeteneklere sahip.

Pakistan SİHA'larının önemli bir gücü savaş deneyiminde yatıyor. Örneğin, yerli bir SİHA olan Buraq, 2015'ten beri terörle mücadele operasyonlarında kullanılıyor. Ayrıca Türkiye ve Çin'den gelişmiş SİHA'lar ithal ediyor.

Savunma bütçesi ve ordu büyüklüğü

İki ülkenin 1999'da olduğu gibi tekrar topyekun bir savaşa gireceğine dair yeni endişeler beliriyor.

1,4 milyondan fazla aktif askeri personeliyle Hindistan, dünya genelinde ülkelerin askeri gücünü sıralayan bağımsız Global Firepower Index'e (GFI) göre dördüncü en güçlü orduya sahip. Pakistan'ın ise 654 bin aktif askeri personeli var.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'ne (SIPRI) göre Hindistan, 2024'te savunmaya Pakistan'dan dokuz kat daha fazla harcama yaptı.

Kara kuvvetleri açısından Hindistan'ın 4.200'den fazla tankı ve 1,5 milyon zırhlı aracı var. Pakistan'ın 2.600'den fazla tankı ve 18 binden az zırhlı aracı var.

Hindistan hava kuvvetleri, 513 savaş uçağı ve 130 bombardıman uçağı da dahil olmak üzere 2.229 uçağa sahip.

Hindistan hava kuvvetleri, 513 savaş uçağı ve 130 bombardıman uçağı dahil olmak üzere 2.229 uçağa sahip.

GFI'ye göre Pakistan'ın hava kuvvetlerinde 1400'e yakın uçak var.

Hindistan donanma filosu, Pakistan'ınkinden iki kat daha büyük ve 293 gemiden oluşuyor.

Füzeler ve nükleer silahlar

Pakistan'ın füze programı, seyir ve (muharebe meydanı için tasarlanan) taktik balistik füzelerinin yanı sıra kısa ve orta menzilli balistik füzelerden oluşuyor.

Hindistan'ın füzeleri daha çeşitli. Bunlar arasında 250 ila 600 kilometre menzilli Prithvi füzeleri; 1.200 ila 8.000 kilometre menzilli Agni serisi füzeler ve Nirbhaya ve Brahmos serisi seyir füzeleri var.

Hindistan füzelerinin daha geniş menzili, ülkenin toprak anlaşmazlıkları yaşadığı bir diğer komşusu Çin'e gözdağı verme amacı da taşıyor.

Ancak bu, Pakistan'ı kolayca alt edilebileceği anlamına gelmiyor çünkü her iki ülke de benzer güçte nükleer silahlara sahip.

SIPRI'nin tahminlerine göre Hindistan'ın 172 nükleer savaş başlığı; Pakistan'ın da 170 nükleer savaş başlığı var.

Ancak iki ülkenin bu nükleer savaş başlıklarından kaç tanesinin operasyonel olarak hazır tuttuğu bilinmiyor. Pakistan, Hindistan ile rekabet edebilmek için nükleer silahlar geliştirirken Hindistan da Çin'i hedef alabilecek uzun menzilli silahlara odaklanıyor.

Hem Hindistan hem de Pakistan'ın komşusu olan Çin nükleer cephaneliğini %22 oranında genişleterek savaş başlıklarının sayısını 410'dan 500'e çıkardı. Sonuç felaket olabilir.

Riskler muazzam derecede yüksek, bu nedenle uluslararası toplum her iki ülkeyi de itidale davet ediyor.