İsrail\'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Hizbullah'ın, İsrail'in Beyt Şemeş kentinde bulunan uydu istasyonuna isabet eden füzesi yoldan geçen bir aracın kamerasından görüntülendi.

UYARI SİRENLERİ DAHİ ÇALMADAN İSABET SAĞLADI: 2 YARALI

Kameraya yansıyan füzenin isabeti sonucunda ortaya çıkan patlama ile tesiste büyük hasar meydana gelirken iki kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzenin önlenemediği ve bölgede uyarı sirenleri çalmadan isabet sağladığı kaydedildi.

HİZBULLAH "ASKERİ", İSRAİL ORDUSU "SİVİL" DEDİ

Hizbullah'tan dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun siber savunma ve iletişim birimine bağlı uydu iletişim istasyonunun, "işgal altındaki Filistin'in" (İsrail) orta kesiminde yer alan Vadi Ela bölgesinde "nitelikli füzelerle" hedef alındığı aktarılmıştı. İsrail ordusu ise tesisin Hizbullah'ın açıkladığı gibi İsrail ordusuna ait olmadığını, sivil ve ticari bir tesis olduğu ileri sürüldü.