Hizbullah lideri Nasrallah'tan ''İsrail'e operasyon'' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah lideri Nasrallah'tan ''İsrail'e operasyon'' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e karşı yapılan misilleme saldırıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nasrallah, operasyonun adının "Erbain" olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz İsrail'deki siviller ya da altyapı değildi, askeri hedefleri vurmamız gerektiğine karar verdik. İsrail'in Glilot Askeri İstihbarat Üssü'nü hedef aldık." dedi.

25.08.2024 18:34  Güncelleme: 19:48
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İsrail gece saatlerinde Lübnan'a hava saldırısı gerçekleştirirken, Hizbullah da füzelerle misilleme saldırısı yaptı. 48 saatlik olağanüstü hal ilan eden İsrail'de tüm uçuşlar durduruldu. Çatışmalar aralıksız sürerken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, "Hedefimiz İsrail'deki siviller ya da altyapı değildi, askeri hedefleri vurmamız gerektiğine karar verdik. İsrail'in Glilot Askeri İstihbarat Üssü'nü hedef aldık." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da korkulan oldu. İsrail gece saatlerinde Hizbullah hedeflerini vurmaya başladı. Lübnan da İsrail hedeflerine saldırılar gerçekleştirdi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, Lübnan'ın güneyine "önleyici" saldırıların başlattıklarını açıkladı. Hagari, yaptığı açıklamada, "Az önce Lübnan'dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi." dedi. Hizbullah lideri Nasrallah'tan da beklenen açıklama geldi.

Hizbullah lideri Nasrallah'tan 'İsrail'e operasyon' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik

"ASKERİ HEDEFLERİ VURMAMIZ GEREKTİĞİNE KARAR VERDİK"

Hizbullah lideri Nasrallah, "Operasyonun adı Erbain operasyonu, hedefimiz İsrail'deki siviller ya da altyapı değildi, askeri hedefleri vurmamız gerektiğine karar verdik. İsrail'in Glilot Askeri İstihbarat Üssü'nü hedef aldık. Dünya Amerikalıların Netanyahu'yu Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurmaya zorlayabileceğini biliyor. İsrail'e saldırının erteleme nedenlerinden biri ateşkes görüşmeleriydi, İsrail'e saldırıları durdurması için fırsat vermek istedik." dedi.

İSRAİL'E 320 FÜZE ATEŞLENDİ

Hizbullah'tan gün içinde gelen açıklamada, saldırıların geçen ay üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesine misilleme olarak düzenlendiği belirtildi. Saldırıların ilk aşamasının tamamlandığı kaydedildi. Saldırılarda 320'den fazla Katyuşa roketiyle insansız hava araçlarının kullanıldığı ve İsrail'e ait 11 askeri noktanın vurulduğu açıklandı.

Hizbullah lideri Nasrallah'tan 'İsrail'e operasyon' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik

NE OLDU?

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu. Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedef alındığını ifade etmişti. İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını, İsrail'in kuzeyini ve merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.

Hizbullah lideri Nasrallah\'tan \'\'İsrail\'e operasyon\'\' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik

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Son Dakika Dünya Hizbullah lideri Nasrallah'tan ''İsrail'e operasyon'' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik - Son Dakika

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    Yorumlar (18)

  • ferhat eser: dünya size artık gülüyor maalesef 49 26 Yanıtla
  • Kemsl: helal olsun size gerçekten 28 21 Yanıtla
  • ömer duman: ailecek gülerek takip ediyoruz sizi 29 17 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: SANKİ OYUN GİBİ. NE DEMEK ASKERİ HEDEF. BAŞKA BİR YERMİ VAR VURULACAK. 25 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: açıklamadan bir şey anlamadım anlayan biri varsa yazsın bizde bilelim boş 18 8 Yanıtla
  • Ali : Atma Recep din kardesiyiz. Cok atiyorsun 15 11 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: Nasil olacak o? Havai fiseklerle mi? 14 9 Yanıtla
  • Ender seker: Misliyle karşılık bulursunuz boşver yapma 10 12 Yanıtla
  • Murat Açıkgöz: R.. 9 10 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: o sırada israil ... 10 6 Yanıtla
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