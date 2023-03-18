Hollywood yıldızının şüpheli ölümü! John Wick filmiyle tanınan ABD'li usta oyuncu Lance Reddick, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hollywood yıldızının şüpheli ölümü! John Wick filmiyle tanınan ABD'li usta oyuncu Lance Reddick, hayatını kaybetti

18.03.2023 10:09

Daha önce Lost, The Wire, Fringe ve Resident Evil gibi yapımlarda rol alarak büyük beğeni toplayan ve John Wick filmindeki performansıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ABD'li oyuncu Lance Reddick, evinde ölü halde bulundu. Oyuncunun vefatından bir gün önce sosyal medya hesabından köpekleriyle evinde çektirdiği bir fotoğraf ortaya çıktı.

The Wire dizisindeki Cedric Daniels ve Fringe dizisindeki Philip Broyles karakterleriyle adını dünya çapında duyuran 60 yaşındaki Lance Reddick, John Wick film serisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılarıyla konuşulan usta oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Usta aktörün menajeri Mia Hansen tarafından yayınlanan açıklamaya göre Reddick dün, Los Angeles'ın Studio City bölgesindeki evinde saat 9: 30'da ölü bulundu. Lance Reddick'in doğal sebeplerden öldüğü açıklanırken ölümüyle ilgili başka bir detay paylaşılmadı. Hayvanseverliğiyle de tanınan usta oyuncu, vefatından bir gün önce evinde köpekleriyle poz vererek sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

2011 yılında Stephanie Reddick ile evlenen usta oyuncu, iki çocuk babasıydı.

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John Wick filminin usta oyuncularından Lance Reddick, evinde ölü bulundu John Wick filminin usta oyuncularından Lance Reddick, evinde ölü bulundu

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Son Dakika Dünya Hollywood yıldızının şüpheli ölümü! John Wick filmiyle tanınan ABD'li usta oyuncu Lance Reddick, hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollywood yıldızının şüpheli ölümü! John Wick filmiyle tanınan ABD'li usta oyuncu Lance Reddick, hayatını kaybetti - Son Dakika
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