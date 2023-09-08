Hong Kong'da ve Shenzhen'de Şiddetli Yağışlar: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 110 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Hong Kong'da ve Shenzhen'de Şiddetli Yağışlar: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 110 Kişi Yaralandı

Hong Kong\'da ve Shenzhen\'de Şiddetli Yağışlar: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 110 Kişi Yaralandı
Son Güncelleme: 08.09.2023 12:52

Hong Kong'da Haikui Tayfunu nedeniyle son 140 yılın en şiddetli yağışı etkili oldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. Çin'in Shenzhen kentinde ise 1952'den bu yana en şiddetli yağış görüldü.

Hong Kong'da Haikui Tayfunu nedeniyle son 140 yılın en şiddetli yağışı etkili oldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. Çin'in Shenzhen kentinde ise 1952'den bu yana en şiddetli yağış görüldü.

Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Haikui Tayfunu etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularında sürüklendi. Alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve altgeçitler sular altında kaldı. Bir metro hattında seferler durdurulurken, Hong Kong ile Kowloon bölgesini bağlayan tüneli su bastı. Mahsur kalanların sel sularına kapılmamak için yüksek yerlere tırmanmaya çalıştığı, bazı yollardaki araçların güçlükle ilerlediği görüldü. Hong Kong polisi farklı noktalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Hong Kong Hastane Otoritesi ise sel nedeniyle 110 kişinin yaralandığını aktardı. Okullarda bugün eğitime ara verilirken, iş yerleri kapatıldı. Hong Kong borsası da sabah işlemleri için açılmadı. Hong Kong Meteoroloji Gözlem Merkezi, gece saatlerinde etkili olan yağış miktarını 158,1 milimetre olarak açıklarken, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1884'ten bu yana görülen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimine bağlı farklı departmanlar, selle mücadele ve selden etkilenen bölgelere yardım çalışmalarını yürütmek için harekete geçti. Riskli noktalarda bulunanların yağışlardan korunabilmeleri için 12 geçici barınak gece geç saatlerde hizmete alındı.

Hong Kong'da dün şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle alarm verilmişti.

Shenzhen kentinde rekor yağış

Çin kıtasında da etkili olan tayfun, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde hayatı olumsuz etkiledi. 17 milyondan fazla kişinin kentte tüm okullarda eğitime ara verilirken, bazı metro istasyonları ve iş yerleri kapatıldı. Shenzhen tren istasyonunda 100'ün üzerinde kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Kente gece saatlerinde düşen yağış miktarı 465,5 milimetreye ulaşırken, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1952'den bu yana en yüksek seviye olduğu belirtildi.

Guangdong'da uçuşlar iptal

Çin Meteoroloji İdaresi Guangdong eyaletinin orta ve güneybatı kesimlerindeki sağanak yağışların yarın erken saatlere kadar sürmesinin beklendiğini açıkladı. Yaklaşık 127 milyon kişinin yaşadığı eyalette yüzlerce uçuşun iptal edildiği aktarıldı.

Öte yandan Haikui Tayfunu, Çin'in doğu kesimindeki Fujian eyaleti kıyılarına salı günü ulaşmıştı. Eyalette 116 kişi yaralanırken, 260 bin evin elektriksiz kaldığı açıklanmıştı. - HONG KONG

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Hong Kong, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hong Kong'da ve Shenzhen'de Şiddetli Yağışlar: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 110 Kişi Yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:50 İngiltere teyakkuzda! İran ajanı kendini kamyonetin altına bağlayarak hapisten kaçtı
12:48 OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekli zammı için masadaki son rakamlar
12:21 ''Toplu sözleşme zammından memnun musunuz?'' anketi! Memur ve emekli hayal kırıklığı yaşıyor
12:00 Antalyasporlu Naldo'nun trafik kazası geçiren 4 yaşındaki oğlu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacak
11:58 AK Parti İstanbul için anket yaptırdı! Liste geniş, vatandaşa tam 7 isim sunuldu
11:56 Dolar/TL, 26,85 seviyesinden işlem görüyor
11:39 İtalya'dan sonra bir düğün de İstanbul'da yapan Burcu Esmersoy, kalça dekolteli gelinlik giydi
11:26 Ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracı borsa oldu
11:24 Yerde hareketsiz yatan insanları görüp katliam ihbarı yaptı! Yoga dersi yaptıkları ortaya çıktı
11:24 İsmail Kartal, Jesus'un en pahalı transferlerinden Samet Akaydin'e yol verdi! Kulüp aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 13:13:08. #1.12#
SON DAKİKA: Hong Kong'da ve Shenzhen'de Şiddetli Yağışlar: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 110 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement