Hong Kong'un ünlü simgelerinden yüzen restoran battı! - Son Dakika
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Hong Kong'un ünlü simgelerinden yüzen restoran battı!

21.06.2022 10:00

Hong Kong'un ünlü simgelerinden Jumbo Floating Restaurant'ın (Yüzen Dev Restoran) 18 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde başka bir bölgeye taşındığı esnada olumsuz hava koşulları sebebiyle battığı bildirildi. 40 yılı aşkın süredir hizmet veren restoranın ünlü müşterileri arasında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Tom Cruise bulunuyordu.

Hong Kong'un simgelerinden Jumbo Floating Restaurant, 18 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde battı. Restoranın bağlı olduğu Aberdeen Restaurant Enterprises Ltd. tarafından yapılan açıklamada, restoranın 14 Haziran'da bakım için daha az maliyetli bir bölgeye çekildiği ve 18 Haziran'da Paracel Adaları olarak da bilinen Xisha Adaları'nı geçtiği sırada "olumsuz koşullarla" karşılaşıldığı aktarılarak, restoranın su aldığı ve yan yatarak battığı belirtildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Söz konusu kazada ölen ya da yaralanan olmadığı aktarılan açıklamada gemiyi kurtarma çabalarının başarısız olduğu ifade edilerek, "Olay yerindeki su derinliği bin metrenin üzerinde olduğu için kurtarma çalışmalarının yapılması son derece zorlaşıyor" denildi. Açıklamada, restoranın söz konusu çekilme öncesi deniz mühendisleri tarafından detaylı bir şekilde incelendiği belirtildi.

ÜNLÜ MÜŞTERİLERİ VARDI

Kanton mutfağından yemekler sunan yaklaşık 80 metre uzunluğundaki Jumbo Floating Restaurant, 40 yılı aşkın süredir Hong Kong'da hizmet veriyordu. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Tom Cruise gibi ünlü isimler müşterileri arasında yer alıyordu. Restoran Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında kapanmış ve tüm personelin işine son verilmişti.

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Jumbo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hong Kong'un ünlü simgelerinden yüzen restoran battı! - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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