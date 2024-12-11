Suriye'nin başkenti Şam'da yönetimi ele geçiren ve 61 yıllık Baas rejimine son veren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani, İngiltere merkezli Sky News'a açıklamalarda bulundu.
Colani, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından "yabancı ülkelerin korkmasını gerektiren bir şey olmadığını" söyledi. HTŞ lideri, "Ülke yeniden inşa edilecek" ifadelerini kullandı ve Batı ülkelerinin"korkularının yersiz" olduğunu dile getirdi.
Colani, sözlerine şu şekilde devam etti: "Korku, rejimin varlığından kaynaklanıyordu. Ülke kalkınma ve yeniden yapılanmaya doğru ilerliyor. İstikrara doğru ilerliyor. İnsanlar savaş nedeniyle bitkin durumda. Dolayısıyla ülke başka bir savaşa hazır değil ve başka bir savaşa da girmeyecek.
Korkularımızın kaynağı İran milisleri, Hizbullah ve bugün gördüğümüz katliamları gerçekleştiren rejimdi. Onların ortadan kaldırılması Suriye için bir çözüm niteliğinde. Mevcut durum paniğe geri dönüşe izin vermeyecek."
Son Dakika › Dünya › HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek - Son Dakika
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