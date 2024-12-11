HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek - Son Dakika
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Dünya

HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek

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'Yabancı ülkelerin korkmasını gerektiren bir şey olmadığını' söyleyen Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el Colani, Suriye halkının yıllardır süren çatışmalardan 'yorgun düştüğünü' ve 'ülkenin başka bir savaşa girmeyeceğini' söyledi.

11.12.2024 16:56  Güncelleme: 17:20
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Suriye'nin başkenti Şam'da yönetimi ele geçiren ve 61 yıllık Baas rejimine son veren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani, İngiltere merkezli Sky News'a açıklamalarda bulundu.

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Colani, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından "yabancı ülkelerin korkmasını gerektiren bir şey olmadığını" söyledi. HTŞ lideri, "Ülke yeniden inşa edilecek" ifadelerini kullandı ve Batı ülkelerinin"korkularının yersiz" olduğunu dile getirdi.

HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek

"ÜLKE BAŞKA BİR SAVAŞA DA GİRMEYECEK"

Colani, sözlerine şu şekilde devam etti: "Korku, rejimin varlığından kaynaklanıyordu. Ülke kalkınma ve yeniden yapılanmaya doğru ilerliyor. İstikrara doğru ilerliyor. İnsanlar savaş nedeniyle bitkin durumda. Dolayısıyla ülke başka bir savaşa hazır değil ve başka bir savaşa da girmeyecek.

"SURİYE İÇİN ÇÖZÜM İRANLI MİLİSLER VE HİZBULLAH'IN ORTADAN KALDIRILMASI"

Korkularımızın kaynağı İran milisleri, Hizbullah ve bugün gördüğümüz katliamları gerçekleştiren rejimdi. Onların ortadan kaldırılması Suriye için bir çözüm niteliğinde. Mevcut durum paniğe geri dönüşe izin vermeyecek."

HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek

Uluslararası İlişkiler, Ebu Muhammed, Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Faruk Koç:
    Adamın sağındaki Kelime-i tevhid bayrağı şeref olarak onlara yeter. 100 yıl önce elimizden aldılar o sancağı bugün 40 akıllı Türk bayrağının yanına onu koyamaz. Allah korusun gerici oluruz 15 5 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Şu an İsrail’in ülkende bombaladığı bölgeler hoşunuza gidiyor belli ki, onlara laf etmiyorsun:) İsrail kendi himayesinde, tam istediği gibi bir şeraitçı devlet kurdurtacak Alkışa devam mı? 4 4 Yanıtla
  • Mustafa Se:
    Ypg ve pkk yı temizledikten sonra başka bir savaşa girmeyeceksiniz herhalde. 2 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Ağa sen önce topraklarındaki İsrail ve ABD piclerin gönder gerisini sonra halederiz 0 0 Yanıtla
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