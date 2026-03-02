Husiler de savaşa katılıyor! Yayınladıkları videoyla açık açık tehdit ettiler

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken Yemen'deki Husiler dikkat çeken bir video yayımladı. "Çok yakında…" ifadesinin yer aldığı görüntülerde füzelerin ateşlendiği ve gemilerin vurularak yerle bir edildiği anlar gösterildi.

FÜZE GÖRÜNTÜLERİ VE GÖVDE GÖSTERİSİ

Yayımlanan videoda, kıyı hattından ateşlenen füzeler, denizde ilerleyen gemilere yönelik saldırı simülasyonları ve daha önceki saldırılardan olduğu öne sürülen patlama anları yer aldı. Görüntülerde askeri marşlar ve tehdit içerikli mesajlar dikkat çekti.

Husilerin mesajının, Kızıldeniz ve Aden Körfezi hattında yeni saldırıların habercisi olabileceği değerlendiriliyor. Grup daha önce İsrail bağlantılı ya da Batılı ülkelere ait olduğunu iddia ettiği ticari gemileri hedef almıştı.

SAVAŞIN DENİZ CEPHESİ GENİŞLİYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve Tahran'ın bölgesel misillemeleri sürerken, Husilerin bu çıkışı çatışmanın deniz trafiği üzerindeki riskini artırdı. Kızıldeniz, Bab el-Mendeb Boğazı ve çevresindeki hatlar, küresel ticaret açısından kritik öneme sahip.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) son dönemde Husilere ait füze rampaları ve İHA altyapısına yönelik operasyonlar düzenlediğini açıklamıştı. Buna rağmen grubun füze ve insansız hava aracı kapasitesini koruduğu görülüyor.

"ÇOK YAKINDA" NE ANLAMA GELİYOR?

Videodaki "Çok yakında…" mesajı açık bir zaman vermese de, uzmanlar bunun caydırıcılık ve psikolojik savaş unsuru taşıdığını belirtiyor. Husilerin İsrail ve ABD hedeflerine ya da deniz taşımacılığına yönelik yeni bir saldırı planlıyor olabileceği yorumları yapılıyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, uluslararası denizcilik şirketleri ve sigorta firmaları risk değerlendirmelerini güncelliyor.