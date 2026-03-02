Husiler de savaşa katılıyor! Yayınladıkları videoyla açık açık tehdit ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Husiler de savaşa katılıyor! Yayınladıkları videoyla açık açık tehdit ettiler

Haberin Videosunu İzleyin
Husiler de savaşa katılıyor! Yayınladıkları videoyla açık açık tehdit ettiler
02.03.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Husiler de savaşa katılıyor! Yayınladıkları videoyla açık açık tehdit ettiler
Haber Videosu

Yemen'deki Husiler, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken "Çok yakında…" mesajı içeren ve füzelerin ateşlenip gemilerin vurulduğu görüntülerin yer aldığı bir video yayımladı. Paylaşım, Kızıldeniz hattında yeni saldırı ihtimalini gündeme taşıdı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken Yemen'deki Husiler dikkat çeken bir video yayımladı. "Çok yakında…" ifadesinin yer aldığı görüntülerde füzelerin ateşlendiği ve gemilerin vurularak yerle bir edildiği anlar gösterildi.

FÜZE GÖRÜNTÜLERİ VE GÖVDE GÖSTERİSİ

Yayımlanan videoda, kıyı hattından ateşlenen füzeler, denizde ilerleyen gemilere yönelik saldırı simülasyonları ve daha önceki saldırılardan olduğu öne sürülen patlama anları yer aldı. Görüntülerde askeri marşlar ve tehdit içerikli mesajlar dikkat çekti.

Husilerin mesajının, Kızıldeniz ve Aden Körfezi hattında yeni saldırıların habercisi olabileceği değerlendiriliyor. Grup daha önce İsrail bağlantılı ya da Batılı ülkelere ait olduğunu iddia ettiği ticari gemileri hedef almıştı.

Husiler de savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular

SAVAŞIN DENİZ CEPHESİ GENİŞLİYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve Tahran'ın bölgesel misillemeleri sürerken, Husilerin bu çıkışı çatışmanın deniz trafiği üzerindeki riskini artırdı. Kızıldeniz, Bab el-Mendeb Boğazı ve çevresindeki hatlar, küresel ticaret açısından kritik öneme sahip.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) son dönemde Husilere ait füze rampaları ve İHA altyapısına yönelik operasyonlar düzenlediğini açıklamıştı. Buna rağmen grubun füze ve insansız hava aracı kapasitesini koruduğu görülüyor.

"ÇOK YAKINDA" NE ANLAMA GELİYOR?

Videodaki "Çok yakında…" mesajı açık bir zaman vermese de, uzmanlar bunun caydırıcılık ve psikolojik savaş unsuru taşıdığını belirtiyor. Husilerin İsrail ve ABD hedeflerine ya da deniz taşımacılığına yönelik yeni bir saldırı planlıyor olabileceği yorumları yapılıyor.

Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, uluslararası denizcilik şirketleri ve sigorta firmaları risk değerlendirmelerini güncelliyor.

Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Husiler de savaşa katılıyor! Yayınladıkları videoyla açık açık tehdit ettiler - Son Dakika

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
Hasan Şaş, Galatasaray’ın 3 yıldızını hedef aldı Hasan Şaş, Galatasaray'ın 3 yıldızını hedef aldı
İran, Abu Dabi’de Fransız askeri üssünü vurdu İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu
Tahran’da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi Tahran'da gerilim zirvede, sokaklar tekbir sesleri ile inledi
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar

10:30
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:02
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
10:01
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
09:45
Ortadoğu’daki savaş futbolu da vurdu
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
08:11
Osimhen ve Ndidi İran’a gidiyor
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor
06:53
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssüne İHA saldırısı Patlama sonrası uçaklar havalandı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:44:28. #7.13#
SON DAKİKA: Husiler de savaşa katılıyor! Yayınladıkları videoyla açık açık tehdit ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.