YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava ertelenen Ekrem İmamoğlu: Boş işlerle uğraşmayıp bu defteri kapatsınlar - Son Dakika
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YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava ertelenen Ekrem İmamoğlu: Boş işlerle uğraşmayıp bu defteri kapatsınlar

21.09.2022 14:15

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve siyasi yasak talep edilen davanın bugün yapılması planlanan duruşması 11 Kasım'a ertelendi. Ortamın gerildiği Kartal Adliyesi'nde 38 dakika süren duruşmanın ertelenmesine ilişkin Ekrem İmamoğlu'nda da ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "Boş işlerle uğraşmayıp bu defteri kapatsınlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılmıştı. Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istenmişti.

DURUŞMA 11 KASIM'A ERTELENDİ

Dava bugün Kartal Anadolu Adliyesi'nde görüldü. Savcılığın yeni mütalaasını açıklaması ve ara kararın çıkması beklenirken 38 dakika duruşma 11 Kasım'a ertelendi.

YÜRÜYÜŞ VE TOPLANMA YASAKLANDI

Öte yandan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve kaymakamlığın onayıyla, ilçe genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklandı. Açıklamada gerekçe "kamu düzeni ve kamunun esenliğinin bozulması ihtimali" olarak gösterildi. Yasak kararı Kartal ilçesinde tansiyonun yükselmesine neden oldu.

İMAMOĞLU'NDAN KARARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, davanın 11 Kasım'a ertelendiği haberini ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı. Burada açıklama yapan İmamoğlu, "Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım'a uzatılmış. Ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız… Mesele bu. Diğeri boş. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada" dedi.

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Son Dakika Dünya YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava ertelenen Ekrem İmamoğlu: Boş işlerle uğraşmayıp bu defteri kapatsınlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava ertelenen Ekrem İmamoğlu: Boş işlerle uğraşmayıp bu defteri kapatsınlar - Son Dakika
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