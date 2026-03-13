İlber Ortaylı\'nın son röportajındaki sözleri: Ortadoğu\'nun haritasını biz çizeriz

13.03.2026 19:08
Türkiye'nin duayen tarihçilerinden İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesinin ardından, usta tarihçinin vefatından önce verdiği son röportaj yeniden gündeme geldi. Ortaylı, 24 Ocak 2026'da CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hafta Sonu programında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtlamış ve Ortadoğu'nun geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu. Ortaylı, program "Ortadoğu'da bir harita çizilecekse biz çizeriz" demişti.

78 yaşında hayatını kaybeden ünlü tarihçi İlber Ortaylı, vefatından kısa süre önce verdiği son röportajla yeniden gündeme geldi. Ortaylı, 24 Ocak 2026'da CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hafta Sonu programında gazeteci Hakan Çelik'in konuğu olmuştu.

"ORTADOĞU HARİTASINI BİZ ÇİZERİZ"

Program sırasında Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ortaylı, bölgenin geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Usta tarihçi konuşmasında şu sözleri dile getirmişti:

"Ortadoğu'da bir harita çizilecekse biz çizeriz. Biz burada yaşıyoruz. Gidecek başka bir yerimiz yok. Denize buradan çıktık, uzaya da buradan çıkarız. Biz burada olduğumuz sürece de bizden başkası çizemez."

"AMELİYAT SONRASI YENİDEN KATILACAĞIM" DEMİŞTİ

Röportaj sırasında sağlık durumuna da değinen Ortaylı, geçireceği ameliyatın ardından yeniden programa katılacağını söylemişti. Ancak usta tarihçi, ilerleyen dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüş ve hayatını kaybetmişti.

Ortaylı'nın vefatının ardından bu röportaj, ünlü tarihçinin kamuoyuna yaptığı son televizyon söyleşisi olarak kayıtlara geçti.

