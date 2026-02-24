Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü - Son Dakika
Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü

Haberin Videosunu İzleyin
Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü
24.02.2026 14:31
Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü
Haber Videosu

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın kardeşi Noreen Apa'nın, kardeşinin tutulduğu Adiala Cezaevi yakınında dua etmek üzere yürüdüğü sırada su kanalına düşerek yaralandı. Olay anı bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın kardeşi Noreen Niazi (Noreen Apa), Adiala Cezaevi'ne doğru dua etmek üzere yürüyüş yaptığı sırada bir su kanalına kayarak düştü ve yaralandı.

PROTESTOLARDA ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ

Noreen Apa, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) lideri Imran Khan'ın uzun süredir tutuklu bulunduğu Adiala Jail önünde yapılan protestolarda sıkça öne çıkan isimlerden biri. Aile üyeleri ve destekçileri, eski başbakanla görüşme taleplerinin reddedilmesi üzerine defalarca cezaevi önünde toplanmış ve gösteriler düzenlemişti.

DENGESİNİ KAYBEDİP SU KANALINA DÜŞTÜ

Geçen yıl polis müdahalesi sırasında saçından çekilerek yere sürüklenen Noreen bu kez ise dua etmek için yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yakınlardaki bir su kanalına düştü. Noreen'in ağır şekilde yaralandığı olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Son Dakika Dünya Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    Bizene 0 1 Yanıtla
