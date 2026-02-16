İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi - Son Dakika
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi

Haberin Videosunu İzleyin
16.02.2026 14:11
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Kudüs'ün El-Aizariya beldesi yakınlarında sivil kıyafetli ajanlar Filistinli gençleri darbederek gözaltına aldı. Ajanların, Filistinlilerin arasına sızmak için Arap kılığına giren Mista'arvim birimine bağlı olduğu belirtildi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da güvenlik operasyonları tüm hızıyla sürüyor. İsrail ordusu ve sınır polisi, bölgenin çeşitli noktalarında düzenledikleri baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı ve çatışmalarla sonuçlanan sahada hareketlilik devam etti.

EN AZ 130 KİŞİ TUTUKLANDI

Son büyük operasyonlarda en az 130 kişinin tutuklandığı bildirildi; kadınlar, çocuklar ve sivillerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi saha sorgulamaları sonrası serbest bırakıldı ya da tutuklandı. Bu baskınlar, işgal güçlerinin Batı Şeria genelindeki tutuklama politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

FİLİSTİNLİ GENÇLERİ DARBEDİP GÖZALTINA ALDILAR

Bölgeden gelen son görüntülerde Batı Şeria'da, Kudüs'ün El-Aizariya beldesi yakınlarında sivil kıyafetli ajanların Filistinli gençleri darbederek gözaltına aldıkları görüldü. Kaydedilen videolarda gençlerin zorla araçlara bindirildikleri ve bazılarının ise yere yatırılarak zorla gözaltına alındıkları anlar yer aldı.

AJANLAR OPERASYONLAR DÜZENLİYOR

Batı Şeria'daki bu operasyonlarda örtülü görev yapan özel güvenlik birimlerinin rolü de analistler tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Mista'arvim olarak bilinen ve İbranice'de "Arap gibi davrananlar" anlamına gelen bu birimlerin, Arapça konuşabilen ve yerel toplum içinde sızma kabiliyetine sahip askerî ve polis unsurlarından oluştuğu bilimsel kaynaklarda belirtiliyor. Bu birimler, istihbarat toplama, saldırı önleme, karmaşık gözaltı operasyonları ve karşı istihbarat faaliyetleri yürütüyor.

Geçmişte Mista'arvim unsurlarının Batı Şeria'daki protestolar ve operasyonlarda aktif şekilde yer aldığı, yerel nüfus arasına karışarak kişileri tespit ettiği, müdahale ve gözaltı süreçlerinde görev aldığı çeşitli medya ve uzman raporlarında yer aldı. Bu tür birimlerin faaliyetleri, uluslararası hukukçular ve insan hakları gözlemcileri tarafından tartışmalı operasyon teknikleri kapsamında değerlendiriliyor.

İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
