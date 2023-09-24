İngiliz basınında Karabağ hazımsızlığı! Gazeteler \'\'Etnik temizlik korkusu\'\' manşeti attı

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak amacıyla 19 Eylül'de başlatıp 24 saatte başarıyla tamamladığı antiterör operasyonunun yankıları sürüyor. Operasyon öncesi ve sonrasında Karabağ'da Ermeni sivillerin korunmasına azami dikkat gösterilmesine rağmen yalan haberlerine bir yenisini daha ekleyen İngiliz basını "Karabağ'da etnik temizlik korkusu" manşetiyle bir haber servis etti.

ENTEGRASYON SÜRECİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE DEVAM EDECEK

Karabağ'daki Ermeni gruplar ateşkesle birlikte sona eren operasyonun ardından silahlarını teslim etmeye başladı. Rus Barış Gücü'nün gözetiminde yürütülen süreçte şu ana kadar, 6 zırhlı 800'den fazla hafif silah, el bombası, havan topu ve çeşitli silahların teslim edildiği duyuruldu. Silah bırakma sürecinin yanı sıra bölgedeki 120 bin ila 150 bin arasındaki Ermeni nüfusun entegrasyon süreci önümüzdeki günlerde de devam edecek.

İNSANİ YARDIM KONVOYUNDAKİ MALZEMELER ERMENİLERE TESLİM EDİLDİ

Anlaşma kapsamında Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği yardım konvoyu, Hankendi'ye ulaştı. Her biri 20 ton gıda ve hijyen malzemesi taşıyan 2 TIR ve ekmek taşıyan 2 kamyondan oluşan insani yardım konvoyu, yükleri Karabağ'daki Ermenilere teslim etti.

PAŞİNYAN BİLE "DOĞRUDAN BİR TEHDİT" GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Azerbaycan ordusu operasyon boyunca ve sonrasında sivilleri tam koruma altına aldı. Rus Barış Güçleri'nin kontrolünde siviller için koridor oluşturuldu. Sadece Ermeni silahlı gruplar hedef alındı. Bölgede kalacak Ermenilerin tüm haklarının kalacağı duyuruldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bile Karabağ'daki Ermenilere yönelik 'doğrudan bir tehdit' görmediğini de söyledi.

"KARABAĞ'DA ETNİK TEMİZLİK KORKUSU" BAŞLIĞINI ATTILAR

Ancak tüm bunlara rağmen Batı basını yine kirli oyunlara soyundu. Karabağ uluslararası alanda da Azerbaycan toprağı kabul ediliyor. Bölgedeki silahlı Ermeni gruplar aylardır 2020'deki İkinci Karabağ Zaferi'nden sonra varılan anlaşmalara uymuyor. Tüm bunları görmezden gelen İngiliz basını dün "Karabağ'da etnik temizlik korkusu" başlığını attı. BBC'deki haberde bölgedeki Ermeni sivillerin artık Azerbaycan kontrolünde yaşayacağı ve önümüzdeki süreç için can güvenliklerinin tehdit altında olduğu ileri sürüldü.