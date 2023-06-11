İngiliz muhafız yüksek sıcaklıklara dayanamadı

Dün gece AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, bu sabah yeni partisinin rozetini taktı

Haaland ile seremoniye gelen sevimli minik, çok tanıdık bir ismin torunu çıktı

İngiltere'de Prens William'ın doğum günü töreni öncesi düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni provasında ilginç anlar yaşandı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da St James's Parkında düzenlenen ve binlerce kişinin izlediği tören sırasında trompet çalan bir muhafız yüksek sıcaklığa dayanamayarak baygınlık geçirdi. Bir süre elindeki trompetle yerde duran muhafız ayağa kalkmaya çalışırken sağlık ekiplerinin yardıma koşmasıyla sedyeye alındı.

PRENS WILLIAM'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Prens William sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bu sabah bu sıcaklıkta törene katılan her asker için çok teşekkür ederim. Şartlar çok zor ama hepiniz iyi bir iş çıkardınız" dedi.