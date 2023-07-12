İngiltere Başbakanı Sunak'la görüşen Biden'ın not kağıdındaki Türkiye ayrıntısı objektiflere yakalandı - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Sunak'la görüşen Biden'ın not kağıdındaki Türkiye ayrıntısı objektiflere yakalandı

12.07.2023 20:32

ABD Başkanı Biden, Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi. Konuşma öncesinde Biden'ın not kağıdındaki yazılar objektilere yansıdı. Not kağıdında ikinci sırada ise Türkiye'nin adının yer aldığı, alt başlıklarda da F-16 ve İsveç yazdığı fark edildi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devlet Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

NOT KAĞIDINDAKİ YAZILAR OBJEKTİFLERE YANSIDI

İki lider Başbakanlık Ofisi'nin bahçesinde çay içerken, konuşma öncesinde Biden'ın konuşma kağıdındaki yazılar basın mensuplarının objektiflerine yansıdı.

TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafçıların çektiği karelerde Biden'ın not kartında 'NATO' kelimesinin büyük harflerle yazılmış ve altı çizildiği görülürken, 1. madde olarak Ukrayna yazdığı dikkat çekti. İkinci sırada ise Türkiye'nin adının yer aldığı, alt başlıklarda da F-16 ve İsveç yazdığı fark edildi.

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Rishi Sunak, Joe Biden, Nato, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Sunak'la görüşen Biden'ın not kağıdındaki Türkiye ayrıntısı objektiflere yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Sunak'la görüşen Biden'ın not kağıdındaki Türkiye ayrıntısı objektiflere yakalandı - Son Dakika
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