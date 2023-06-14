İngiltere'de 13 yaşından itibaren reşit olmayan kızları cinsel partilere zorlayan eve 13 yıl hapis cezası - Son Dakika
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İngiltere'de 13 yaşından itibaren reşit olmayan kızları cinsel partilere zorlayan eve 13 yıl hapis cezası

İngiltere'de 13 yaşından itibaren reşit olmayan kızları cinsel partilere zorlayan eve 13 yıl hapis cezası

14.06.2023 16:34

İngiltere'de yaşayan ve gizliden webcam modelliği yapan Claire Moores, yaşları çok küçük olan kızların akıllarını çelerek kocası ile cinsel ilişkiye zorladığı kocası ile beraber ağır hapis cezası aldı. 46 yaşındaki Claire Moores ve 51 yaşındaki eşi Craig, yerel okul kızlarına uyuşturucu ve içki vererek kızları cinsel ilişki partilerine zorladı. Craig Moores'un bir kızı 13 yaşından itibaren 4 yıl boyunca istismar ettiği ortaya çıktı. Çift, 2002-2015 yılları arasında işledikleri cinsel saldırı, reşit olmayanlarla cinsel ilişki gibi suçlardan suçlu bulundu. Claire Moores 13 yıl, Craig Moores ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'deebe olan ve gizliden webcam modelliği yapan Claire Moores, yaşları çok küçük olan kızların akıllarını çelerek kocası ile cinsel ilişkiye zorladığı kocası ile beraber ağır hapis cezası aldı.

13 yaşından itibaren reşit olmayan kızları cinsel partilere katılmaya zorlayan eve 13 yıl hapis cezası aldı

46 yaşındaki Claire Moores ve 51 yaşındaki eşi Craig, yerel okul kızlarına uyuşturucu ve içki vererek kızları cinsel ilişki partilerine zorladı.

Bir komşusunun , Moores'un kızı soyarken görmesi üzerine polise haber verdi.Polis eve baskın yaparak çifti gözaltına aldı.

Craig Moores'un bir kızı 13 yaşından itibaren 4 yıl boyunca istismar ettiği ortaya çıktı.

13 yaşından itibaren reşit olmayan kızları cinsel partilere katılmaya zorlayan eve 13 yıl hapis cezası aldı

Şu anda yetişkin olan kızlardan bir tanesi , "Bu iki insan hayatımdan bir parça aldı, geri alamayacağım bir parça." dedi.

Bir diğer kız ise"Ömrüm boyunca Claire'i zihnimde yaşamak zorunda kalacağım. Uyuşturucu kullanmam nedeniyle hiçbir nitelikle okuldan mezun olmadım.

Claire Moores 13 yıl, Craig Moores ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çift, 2002-2015 yılları arasında işledikleri cinsel saldırı, reşit olmayanlarla cinsel ilişki gibi suçlardan suçlu bulundu.

13 yaşından itibaren reşit olmayan kızları cinsel partilere katılmaya zorlayan eve 13 yıl hapis cezası aldı

Savcı Julia Goode, "Claire Moores boş zamanlarında seks endüstrisinde faaliyet gösteriyor, erotik kıyafetler giyiyor ve müşterilere webcam üzerinden gösterilerini izleme ücreti alıyordu. İki sanığın da reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel ilgisi vardı.

13 yaşından itibaren reşit olmayan kızları cinsel partilere katılmaya zorlayan eve 13 yıl hapis cezası aldı

Mahkeme, Craig'in kızlara uyuşturucu verdiğini ve 13 yaşında istismara başladığını ortaya koydu.

Başka bir kız da 14 yaşından itibaren kenevir, kokain ve MDMA ile kandırıldı.

Claire Moores'un daha önce yangın çıkarma ve çıplak göğüslerini yıkarken üç genç erkeğe cinsel eylemde bulunmaya teşvik etme suçlarından sabıkası vardı.

Moores çifti cezalarının üçte ikisini hapis cezası olarak çekecek, geri kalanını ise şartlı tahliye altında geçirecek.

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