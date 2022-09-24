İngiltere Prensi Charles görev başında! İşte ilk kareden dikkat çeken detaylar - Son Dakika
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İngiltere Prensi Charles görev başında! İşte ilk kareden dikkat çeken detaylar

24.09.2022 14:21

İngiltere'de Buckingham Sarayı, ülkenin yeni hükümdarı Prens Charles'ın görevinin başında olduğunu gösteren bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, Charles'ın önündeki kırmızı kutu merak uyandırırken, bu kutunun içerisinde, gelecek toplantılar ve imzalanması gereken belgelerin yer aldığı bildirildi.

70 yıllık hükümranlığı 9 Eylül'de ölmesiyle son bulan Kraliçe 2. Elizabeth, 19 Eylül'de defnedildi. Defin işlemlerin ardından ülkenin yeni hükümdarı olan Kral 3. Charles görevinin başına geçti. Charles, göreve Buckingham Sarayı'nda başlarken ilk fotoğrafı da paylaşıldı. Fotoğrafta dikkati çeken ise kırmızı kutu oldu.

KIRMIZI KUTUNUN İÇİNDE EVRAKLAR VAR

Buckingham Sarayı'ndaki 18. Yüzyıl Odası'nda çekilen fotoğrafta, kırmızı kutu detayı dikkatleri çekti. Kutunun içerisinde, Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin temsilcilerinden gelen belgeleri içeren evraklar var. Belgeler arasında gelecek toplantılar ve imzalanması gereken evraklar dayer alıyor. Bu belgeler, Kral'ın bulunduğu her yere, Özel Sekreterlik tarafından gönderiliyor.

ELİZABETH'İN EŞİ İLE FOTOĞRAFI YER ALIYOR

Fotoğrafta bir detay daha bulunuyor. 3. Charles'ın arkasında 2. Elizabeth ve 73 yıllık eşi Prens Philip'in siyah beyaz bir fotoğrafı yer alıyor. 1951 yılında ünlü fotoğraf stüdyosu Baron Studios tarafından çekilen fotoğraf, o dönem prenses olan 2. Elizabeth tarafından babası Kral VI. George'a hediye edilmişti.

Prens Charles görev başında ilk defa görüntülendi! Kırmızı kutuda birçok evrak var

KRALİÇE ELİZABETH'İNDE KUTU İLE RESİMLERİ VAR

Kraliçe Elizabeth 70 yılı aşkın saltanatı boyunca Noel Günü hariç, her gün bu kutulardan bir tane almıştı. Elizabeth de zaman zaman kırmızı kutularla resim çekiliyordu. Kutuların yapımı yaklaşık üç gün sürüyor ve her kutu, hükümdarın şifresi ile mühürleniyor.

Prens Charles görev başında ilk defa görüntülendi! Dikkat çeken kırmızı kutuda birçok evrak var
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Son Dakika Dünya İngiltere Prensi Charles görev başında! İşte ilk kareden dikkat çeken detaylar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Prensi Charles görev başında! İşte ilk kareden dikkat çeken detaylar - Son Dakika
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