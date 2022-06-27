İngiltere'de iki adam, aynı kadınla evli olduklarını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar! Olay sonrası yakın arkadaş oldular... - Son Dakika
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İngiltere'de iki adam, aynı kadınla evli olduklarını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar! Olay sonrası yakın arkadaş oldular...

27.06.2022 15:05

İngiltere'de Christopher Thomas ve Peter Shereatt isimli iki adam, Karen Sherratt isimli kadınla evli olduklarını öğrenince hayatlarının en büyük şokunu yaşadılar. Art arda boşanma davası açan iki adam, yaşanan olay sonrası yakın arkadaş oldular.

Karen'in ikisi ile evli olduğu ortaya çıkınca hakkında dava açıldı. Dava devam ederken mahkeme iki kocanın birbirleri ile iletişime geçmesini yasakladı. Fakat iki, koca bu süre zarfında görüştüler ve kısa süre içinde iki yakın arkadaş oldular.

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar tüm gerçekleri iş işten geçince öğrendi

Peter, Karen ile ayrılmalarına rağmen resmi olarak boşanmadıklarını Karen'in ortak banka hesaplarında bulunan parayı son kuruşuna kadar harcadığını, sürekli kendisine yalan söylkediğini ve başkası ile sevgili bulma sitelerinde tanışarak gizli bir şekilde evlendiğini söyledi.

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar tüm gerçekleri iş işten geçince öğrendi

Karen'in 2012 yılında evlendiği Christopher ise Karen'in sürekli yalan söylediğinin farkında olduğunu fakat aşkın gözünü kör ettiği için her şeyi kabullendiğini söyledi. Christoper, Karen'in 2013 yılında Peter ile evli olduğunu öğrenince boşanmaya karar verdiğini söyledi.

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar tüm gerçekleri iş işten geçince öğrendi

Peter'de karısının Christopher ile evlendiğini öğrenince polise ihbarda bulundu. Mahkeme Karen'e çok evlilik yapmaktan 4 ay hapis cezası verdi.

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar tüm gerçekleri iş işten geçince öğrendi

Peter ve Christopher, yakın arkadaş olmalarının insanlar tarafından tuhaf karşılandığını fakat aynı kadın tarafından dolandırıldıklarını zamanla aralarındaki muhabbetin ilerlediğini ve çok yakın iki arkadaş olduklarını söyledi.

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