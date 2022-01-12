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İngiltere'de ilk Covid-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık'ta yapıldığı iddia edilen bir etkinlik daha ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

İngiltere'de ilk Covid-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık'ta yapıldığı iddia edilen bir etkinlik daha ortaya çıktı

12.01.2022 16:53
İngiltere'de ilk Covid-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık'ta yapıldığı iddia edilen bir etkinlik daha ortaya çıktı

Daha önce ortaya çıkarılan ve büyük tepki çeken, İngiltere'deki ilk koronavirüs karantinası sırasında Başbakanlık'ta gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

Daha önce ortaya çıkarılan ve büyük tepki çeken, İngiltere'deki ilk koronavirüs karantinası sırasında Başbakanlık'ta gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. 20 Mayıs 2020'de kurumun bahçesinde gerçekleştirilen "kendi içkini getir" partisine 100 kadar kişinin e-posta ile davet edildiği düşünülüyor.

Bu parti, şimdiye kadar araştırılan Covid-19 kısıtlamaları sırasında yapıldığı iddia edilenlerin en sonuncusu.

ITV News tarafından ortaya çıkarılan davetiye e-postası, Boris Johnson'ın özel sekreteri Martin Reynolds'ı temsilen gönderilmiş.

Etkinliğe yaklaşık 30 kişinin katıldığı iddia ediliyor ve iki görgü tanığının BBC'ye aktardığına göre Boris Johnson ve eşi Carrie de orada yer aldı.

Partinin gerçekleştirildiği gün İngiltere'deki kurallara göre, aynı evden olmayan bir kişiyle sadece açık alanda ve iki metre aralıkla görüşülebiliyordu.

Ayrıca kabul edilebilir bir sebep olmadığı sürece evden ayrılmak yasaktı, aksi takdirde para cezası uygulanıyordu.

27 Mart - 1 Haziran 2020 arasındaki bu ilk sokağa çıkma yasağı sırasında Covid-19 kısıtlamalarını ihlal ettiği için 17 bin 981 tane para cezası kesildi.

30'dan fazla kişinin özel mülklerde yasadışı olarak toplanması suçundan verilen para cezası sayısı ise 29.

Başka etkinlikler de oldu

2020'de Başbakanlık'ta başka toplantıların da gerçekleştiği iddia ediliyor.

Bunlardan bir tanesinin 27 Kasım'da, görevden ayrılan Başbakanlık çalışanı Cleo Watson için düzenlenen parti olduğu düşünülüyor.

O dönemde de aynı hanede oturmayan kişilerin kapalı alanlarda toplanmasına izin verilmiyordu.

Başka bir Başbakanlık toplantısının da 15 Aralık'ta gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Sunday Mirror gazetesi geçtiğimiz ay Johnson'ın, Başbakanlık Konutu'nda iki meslektaşıyla yan yana oturarak online Noel soru yarışması oynadığını gösteren bir fotoğraf yayımlamıştı.

O sırada da farklı hanelerden iki veya daha fazla kişinin gerekli olmadıkça kapalı mekanlarda toplanmasını yasaktı.

Başbakan iddialara nasıl yanıt verdi?

Başbakanlık partileri hakkındaki iddialar ilk olarak Daily Mirror gazetesi tarafından 2020 Noel döneminde düzenlenen etkinlikle ilgili ortaya atıldı.

Boris Johnson milletvekillerine sürecin incelendiğini bildirdi.

Bunun üzerine o dönemde yapılan Başbakanlık basın toplantısı videosu ortaya çıktı. Bu video bir Noel partisinin gerçekleştiğini doğruluyor gibi görünüyordu.

Tepkilerin artmasının ardından Johnson, kuralların çiğnenmesiyle ilişkili herkes için disiplin cezası verileceğini söyledi.

Daha sonra Noel soru yarışması görüntüleri açığa çıktı. Johnson "kesinlikle hiçbir kuralı çiğnemedim" dedi, o gün koronavirüs pandemisi sırasındaki çalışmaları için personele teşekkür etmek için "kısa süreliğine" orada yer aldığını ekledi.

Başbakanlık ayrıca Johnson ile birlikte görüntülenen, Noel Baba şapkası takan iki kişinin, ona teknoloji konusunda yardım eden yakın personel olduğunu açıkladı.

15 Mayıs'ta Başbakanlık'ta, Johnson ve personelinin bir şişe şarap ve peynir tabağıyla çekilen fotoğrafta ise hiçbir kuralın ihlal edilmediği konusunda ısrar ediliyor.

Johnson 20 Mayıs'ta yapıldığı iddia edilen bahçe partisine katılıp katılmadığını ise açıklamadı.

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Koronavirüs, Başbakanlık, England, Noel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de ilk Covid-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık'ta yapıldığı iddia edilen bir etkinlik daha ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: İngiltere'de ilk Covid-19 kısıtlamaları sırasında Başbakanlık'ta yapıldığı iddia edilen bir etkinlik daha ortaya çıktı - Son Dakika
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