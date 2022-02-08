İngiltere'de İşçi Partisi lideri Starmer'a yönelik protestoda iki kişi tutuklandı

İngiltere'de İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer'a yönelik yapılan protestolar esnasında protestocular ile polis arasında çıkan arbedede iki kişi tutuklandı.

Pazartesi günü partisinden bir milletvekili ile Parlamento yakınlarında yolda yürüdüğü esnada bir grup protestocu tarafından etrafı sarılan Starmer, olay yerinden polis tarafından ekip arabasıyla hızla uzaklaştırıldı. Starmer olayda yara almadı.

Protestoculardan birisinin "Jimmy Savile" diye bağırdığı duyuldu.

Başbakan Boris Johnson, geçtiğimiz Pazartesi günü Starmer'ın başsavcılık görevini yürüttüğü dönemde, hakkında yüzlerce cinsel istismar suçlaması bulunan İngiliz televizyon sunucusu Jimmy Savile ile ilgili davaları kovuşturmadığı yönünde iddiada bulunmuştu.

Bu Başbakan Johnson'ın en yakın siyasi yol arkadaşlarından birisi ve aynı zamanda Politika ve Strateji Direktörü olan Munira Mirza'nın sert bir mektupla .

İşçi Partisi'nden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, olaydan yara almayan Starmer'in güvenli bir şekilde ofisine döndüğü öğrenildi.

Başbakan Johnson, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda "Muhalefet liderine yöneltilen davranış kesinlikle utanç vericidir" dedi ve hızlı müdahalesinden dolayı emniyet güçlerine teşekkür etti.

Johson, "Seçilmiş vekillere yönelik hiçbir taciz kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Ancak yaşanan protesto eyleminin ardından başbakanın partisi Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri ve partinin önde gelenleri, Johnson'a Starmer hakkındaki asılsız iddialarını geri çekmesi ve özür dilemesi çağrısında bulundu.

Pazartesi günkü olay, Starmer'in partisinin Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy ile birlikte Savunma Bakanlığı'ndan Victoria Embankment yolu boyunca parlamentonun parçası olan Portcullis House adlı binaya doğru yürümesi sırasında yaşandı.

Lammy sosyal medya hesabında, Starmer ile birlikte sözlü saldırıya uğradıklarını belirtti ve polise kendisini güvenli bir şekilde Parlamento'ya götüren polise teşekkür etti ve "Yıldırma, taciz ve yalanların demokrasimizde yeri yok" dedi.

'Gülünç bir iftira'

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Starmer'ın Londra'nın simgelerinden olan London Eye'ın karşısındaki Victoria Embankment yolunda polis nezaretinde bir ekip aracına bindirildiği görüldü.

Videolarda protestocuların birçok kez Starmer'e "hain" diye bağırdıkları ve İşçi Partisi liderini Covid aşılarını desteklemesi aleyhinde tezahüratta bulundukları duyuldu.

Bazı protestocular ise Covid aşısı ve kısıtlamalar karşıtı pankartlar taşıdığı görüldü.

Eyleme katılanlardan birisi, "Yeni dünya düzeni için çalışmaktan keyif alıyor musun?" diye bağırdı.

Bir diğer eylemcinin ise "Jimmy Savile" diye bağırdığı duyuldu.

Polis tarafından daha sonra yapılan açıklamada, emniyet güçlerine trafik konisi fırlatan bir kadın ve bir erkeğin tutuklandığı bildirildi.

Boris Johnson, Starmer'a yönelik Savile ile ilgili asılsız iddiaları nedeniyle kamuoyu tarafından yoğun bir biçimde eleştiriliyor.

2011'deki ölümünün ardından Savile'in BBC stüdyoları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerde yüzlerce kadın ve çocuğa saldırdığı ve seri bir istismarcı olduğu ortaya çıkmıştı.

Başbakan, söz konusu iddiasını Covid-19 önlemleri esnasında kamu kuruluşlarında düzenlenen partiler hakkında Parlamento'da yaptığı konuşma esnasında dile getirdi.

Perşembe günü yaptığı yeni açıklamada ise Johnson, Starmer ile ilgili sözlerine açıklık getirmeye çalıştı. Başbakan, Starmer'in başsavcılık yaptığı dönemdeki "kişisel sicili" hakkında konuşmadığını söyledi ve "Bir bütün olarak kuruma karşı olan sorumluluğuna değiniyordum" dedi.

Starmer ise Johnson'ın hakkındaki sözlerini, "sağcı troller tarafından pazarlanan gülünç bir iftira" olarak yorumladı.

Kendisine Başbakan'dan özür bekleyip beklemediği sorulduğunda ise Starmer, "Nasıl davranacağı Başbakan'ın kendisine kalmış" dedi.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, Johnson'ın Starmer ve Savile iddiasının "Muhafazakar Parti içerisindeki tartışmaları yeniden ateşleyeceği" yorumunda bulundu:

"Başbakan için zaten çok sarsıntılı geçen haftanın ardından tam da Başbakanlık bu tartışmalardan kurtulmayı umut ederken, bu iddia başka sıcak bir geceyi doğurdu."

Parlamentonun bulunduğu Westminster'da gerçekleşen protesto gösterilerinin ardından Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da Twitter'da bir paylaşım yaptı:

"Yalan haberler şişirildiğinde ve durumu iyi bilmesi gereken kişiler tarafından da itibar gösterildiğinde olan şey budur."

Eski bir Muhafazakar Parti Milletvekili ve Kabine bakanı olan Sir David Lidington da protestolarla ilgili gördükleri karşısında tamamen dehşete düştüğünü söyledi.

BBC Radio 4'e konuşan Lidington, "Birleşik Krallık'ta ya da başka herhangi bir demokraside, hiçbir politikacı bu şekilde muamele görmemeli" dedi.

Johnson'ın olaydan sorumlu olup olmadığı sorulduğunda ise Lidington, "Başbakan'ın Avam Kamarası'ndaki yorumlarının bu gece gördüğümüz etkiyi yaratma niyetinde olmadığı açık. Ancak saldırganların kullandığı dilin, Başbakan'ın iddiasını yansıttığına da şüphe yok" dedi.

Lidington, Johnson'ı "sözünü geri alarak özür dilemeye" çağırdı ve "Umarım Başbakan bunu hemen yapar" diye ekledi.

Muhafazakar Parti Milletvekili Julian Smith de, "Bu gece Parlamento dışında Keir Starmer'a olanlar dehşet verici. Ona karşı yapılan sahte Savile iftiralarının tamamen geri çekilmesi demokrasimiz ve Starmer'in güvenliği için gerçekten önemli" diye bir Tweet attı.

Bir diğer Muhafazakar Partili Milletvekili Sir Roger Gale de, Starmer'e yönelik "utanç verici davranışların" Parlamento'da "kasten ve dikkatsiz dil kullanımının doğrudan sonucu" olduğundan korktuğunu söyledi.

Starmer'a karşı yapılan eylemin "kabul edilemez" olduğunu belirten İçişleri Bakanı Priti Patel ise polisle temas halinde olduğunu söyledi.

Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Patel, "Tüm milletvekilleri, tehdit veya sindirilme korkusu olmadan hayatlarını sürdürebilmelidir" dedi.